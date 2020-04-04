Delilikten yatıyoruz
Ama söktüğü 4 adet bijon yuvarlanıp yağmur mazgalına düşer. Mazgal açılır gibi değil bijonlar görünmüyor bile.
Adam bir sağına bakar bir soluna bakar çaresiz kaldırıma çöker.
Olayı en başından beri tımarhanenin demir parmaklıklı penceresinden izleyen bir deli seslenir:
- Kardeş! Sen ne yapıyorsun orda öyle?
- Sorma birader. Lastik patladı ve değiştirirken bijonları mazgala düşürdüm.
- Düşündüğün şeye bak!
Diğer lastiklerden birer tane bijon çıkar. Hepsi 3 bijonlu olsun. Seni lastikçiye kadar idare eder.
Adam hemen denileni yapar ve akıl hastanesindeki deliye seslenir:
- Senin ne işin var tımarhanede?
Cevap müthiştir....
- Biz burada delilikten yatıyoruz kardeşim salaklıktan değil...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kazlar uçarken yaralanır ya da hastalanırlarsa ona yardım etmek için diğer kazlar sürüden ayrılıp onu korur. Yaralı kaz tekrar uçabilene ya da ölene kadar yanından ayrılmazlar.
TESPİTLİ YORUM
Şehirler arası otobüsün mola yerindeki yıkanışını seyretmekten zevk alanlar, gelin toplanalım.
NE KADAR OLDU?
Bir kadın, kedisini çamaşır makinesine atıp öldürüp makinenin üzerinde 'Kedileri atmayın' yazmadığı için makine firmasına dava açıp kazanalı 12 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Yan komşusunun eşi; merhum için düzenlenecek cenaze törenine işleri olduğu için katılamayacağını ve üzüntüsünü "Geçen hafta ölseydi kesin gelirdim" şeklinde ifade eden Türkçe öğretmenine ahaliden koca bir alkış istiyorum. Ölür müsün, öldürür müsün?
GERİ SAYIM
Geri sayım sen doğduğunda başladı !
Eğer (9) canlı bile olsaydın
En Fazla (8) kez kaçabilirdin ölümden!
Bil ki (7) düvele sultan dahi olsan
Yerin (6) mekan olacak sana
En fazla (5) metre kumaş götürebilceksin!
Kapatacaksın (4) açsanda gözlerini!
Bu (3) günlük fani dünyada
Azrail'e (2) kat fazla yalvarsanda nafile !
Ecel geldiğinde (1) gün öleceksin!
İşte o an her şey (0)'dan başlayacak!
Çünkü ölüm bir yok oluş değil...
YENİDEN DOĞUŞTUR!!
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