Bugünkü
Takvim
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 28 Mart 2020, Cumartesi

Eşek mevzusu

Billy, Teksas'taki bir çiftçiden 100 dolara eşek satın alır. Ertesi sabah kamyoneti getirip teslim alacaktır.
Aksiliğe bak ki, ertesi sabah çiftçi ona kötü bir haber verir: "Yaa sorma evladım, senin eşek dün gece meftaa!" - "O zaman paramı ver geri!" der Billy.
- "Veriyim de oğlum, ben o parayla senden sonra çatıcıya borcumu ödedim!" - "O zaman eşeğin leşini alayım!" - "Ne yapacaksın eşeğin leşini oğlum!" - "Piyangoya koyacağım" demiş Billy.
- "Hadi len!" demiş çiftçi "Beni mi inceye alıyon şimdi?" - "Koyarım ben!" demiş Billy, "Kimseye ölü olduğunu söylemiycem ki!" Aradan bir ay geçtikten sonra karşılaşmışlar pazarda!
- "Evlat, ne oldu ölü eşek işi?" diye sormuş çiftçi.
- "Haa ohooo, onu koydum piyangoya" demiştim ya sana!
- "Eeeee?!" - "Eeesi 500 tane bilet sattım, 2 dolardan, 998 dolar koydum cebime!" - "Hadi be!!" demiş çiftçi; "Ee, peki kimse seni şikayete kalkmadı mı?" - "Sadece eşeği kazanan!" demiş Billy, "Ona da 2 dolarını geri verdim, sustu!" NOT: Billy, bugün "Goldman Sachs" ta çalışıyor.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Almanya'da bir grup hırsız, 5 ton ağırlığında Nutella çalmıştır.

TESPİTLİ YORUM
'İki diş şarjım kaldı' ne demek lan batarya yerine sarımsak mı takıyon telefona.

NE KADAR OLDU?
Adana'da bir genç ağaca zincirle bağladığı bisikletinin anahtarını kaybedince zinciri kesmek yerine ağacı keseli 12 YIL OLDU

GülüYorum
Bir dayı, ineğiyle otostop çekmiş.
Adam, "Dayı gel alayım seni" demiş.
Dayı, "Ama inek de var" demiş.
Adam "Olsun onu da arkaya bağlarız" demiş.
Sonra 1. vitese atmış inek delirmiş.
2. vitese atmış yine delirmiş.
Adam, "Dayı ineğe noluyor" demiş.
Dayı "Bas Bas Bas" demiş. 5. vitese atmış ineğin dili sola kaymış.
Adam "Dayı inek ölüyor galiba" demiş. Dayı "Yok yok o sola döncekte sinyal veriyor" demiş...

AlkışlıYorum
Karınızın zayıflamasını istemenize rağmen o bunu takmıyorsa; en etkili yol kaynana dilidir. Ananıza söyleyin, "Gelin hamile misin?" desin yeter.
Bir ayda 9 kilo garanti...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Eşek mevzusu
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ