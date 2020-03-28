Eşek mevzusu
Aksiliğe bak ki, ertesi sabah çiftçi ona kötü bir haber verir: "Yaa sorma evladım, senin eşek dün gece meftaa!" - "O zaman paramı ver geri!" der Billy.
- "Veriyim de oğlum, ben o parayla senden sonra çatıcıya borcumu ödedim!" - "O zaman eşeğin leşini alayım!" - "Ne yapacaksın eşeğin leşini oğlum!" - "Piyangoya koyacağım" demiş Billy.
- "Hadi len!" demiş çiftçi "Beni mi inceye alıyon şimdi?" - "Koyarım ben!" demiş Billy, "Kimseye ölü olduğunu söylemiycem ki!" Aradan bir ay geçtikten sonra karşılaşmışlar pazarda!
- "Evlat, ne oldu ölü eşek işi?" diye sormuş çiftçi.
- "Haa ohooo, onu koydum piyangoya" demiştim ya sana!
- "Eeeee?!" - "Eeesi 500 tane bilet sattım, 2 dolardan, 998 dolar koydum cebime!" - "Hadi be!!" demiş çiftçi; "Ee, peki kimse seni şikayete kalkmadı mı?" - "Sadece eşeği kazanan!" demiş Billy, "Ona da 2 dolarını geri verdim, sustu!" NOT: Billy, bugün "Goldman Sachs" ta çalışıyor.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Almanya'da bir grup hırsız, 5 ton ağırlığında Nutella çalmıştır.
TESPİTLİ YORUM
'İki diş şarjım kaldı' ne demek lan batarya yerine sarımsak mı takıyon telefona.
NE KADAR OLDU?
Adana'da bir genç ağaca zincirle bağladığı bisikletinin anahtarını kaybedince zinciri kesmek yerine ağacı keseli 12 YIL OLDU
GülüYorum
Bir dayı, ineğiyle otostop çekmiş.
Adam, "Dayı gel alayım seni" demiş.
Dayı, "Ama inek de var" demiş.
Adam "Olsun onu da arkaya bağlarız" demiş.
Sonra 1. vitese atmış inek delirmiş.
2. vitese atmış yine delirmiş.
Adam, "Dayı ineğe noluyor" demiş.
Dayı "Bas Bas Bas" demiş. 5. vitese atmış ineğin dili sola kaymış.
Adam "Dayı inek ölüyor galiba" demiş. Dayı "Yok yok o sola döncekte sinyal veriyor" demiş...
AlkışlıYorum
Karınızın zayıflamasını istemenize rağmen o bunu takmıyorsa; en etkili yol kaynana dilidir. Ananıza söyleyin, "Gelin hamile misin?" desin yeter.
Bir ayda 9 kilo garanti...
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