Böyle hayvanları sevmiyorum
Tünellerde park lambası ya da farlar yerine dörtlülerini yakan ÖKÜZLERİ...
Lastiği patladığında bunu sol şeritte değiştiren DEVELERİ...
Bir yaya geçsin diye yavaşladığınız veya durduğunuzda, sağınızdan/ solunuzdan bir de size ters ters bakarak geçen ÇAKALLARI...
Far ayarının ne demek olduğunu bilmeyip ya da ona verilecek 2-3 lirayı servet sanıp arkanızda gözünüzü kamaştıran DAVARLARI...
Karda önden çekişli arabasının arka tekerlerine zincir takıp sonra "Abi bi el atsana" diye yardım isteyen EŞEKLERİ...
Dakikalarca aynalarına bakmadan otobanın sol şeridinde sizin süratinizden en az 50-60 km yavaş giderek salınan KOYUNLARI...
Yeni yıkadığınız arabanızı batırmakla mükellef cam yıkama fıskıyesini ayarlamaktan aciz BEYGİRLERİ...
Arabasında biriktirip çöpe atması gerekenleri yola atan DOMUZLARI...
Trafik 2 dakika durdu mu kornaya basan AYILARI...
Her yere tüküren LAMALARI...
Evinin kapısına geldiği adamın ziline basmaktansa, kornasına basmayı tercih eden SIĞIRLARI...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
'Kore yaşı' diye bir yaş sistemi vardır ve yaşınızdan 1-2 yaş daha fazladır. Çünkü Koreliler doğduklarında 1 yaşında denilir ve her yıl başında herkes 1 yaş büyür.
TESPİTLİ YORUM
Bir kadını ağlattıktan sonra kendini ateşe atan tek varlık soğandır.
NE KADAR OLDU?
Mali'de askerler, mühimmat kısıtlı olunca tatbikat sırasında mermi yerine ağızlarından ses çıkaralı 9 YIL OLDU
GülüYorum
Temel arkadaşlarının tavsiyesi ile bir kamyon alır.
Ehliyeti olmadığı için şoför tutar ve onunla tüm nakliye işlerini beraber yürütürler.
Bir gün yine Ankara Elmadağ yokuşunu tırmanırken kamyonun vitesi şoförün elinde kalır. Şaşkınlıkla Temel'e dönüp vites kolunu gösterir.
Temel de bilgiç bir edayla:
- Haçan olacağu buydu, alduğum cünden beri kurcalaysun...
AlkışlıYorum
Eve yaklaşırken araba kullanmayı öğretmek maksadıyla arabayı kardeşime veriyorum.
"2. vitese geç" dediğim sırada annemden gelen yorumu aynen aktarıyorum: "Eve geldik oğlum, 2. vitese ne gerek var? Boşuna harcama vitesi."
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