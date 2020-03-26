Kolonya olay ya
Olay, 1960'lı 70'li yılların çok ünlü ve önemli kolonya markası ile ilgili. Kolonya markasının sahipleri kolonya pazarında iyi bir konumdadır.
Ama ortakların tüm çabasına rağmen kolonya pazarını ve dolayısı ile satış hacimlerini büyütemezler. Kolonya tüketimi de cirolar da bir türlü artmaz. Farklı bir yol bulabilmek için sürekli uğraşırlar, ama bulamazlar.
Sonunda sorunu çözmek ve pazarı büyütmek için Amerika'dan bir danışman getirtirler. Danışman "Benim kesin bir çözümüm var ama birkaç yüz bin dolar para isterim" der.
Patronlar bu rakamı çok fazla buldukları için danışmana çözümü soramaz.
Adamı Amerika'ya geri gönderirler.
Konu üzerine kendileri tekrar bir çözüm bulmaya çalışır, kafa yorarlar ama yine bir türlü bir çözüm bulamazlar.
Sonunda telefonla Amerika'yı arayarak danışmana önerisini kabul ettiklerini söylerler.
Danışman çözüm için ABD'den faks çeker:
- Deliği büyütün!
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bilinen ilk selfie çekimi 1839 yılında Robert Cornelius adında genç bir kimyager tarafından gerçekleştirildi.
Cornelius selfie çekebilmek için makinenin deklanşörüne bastıktan sonra koşarak objektif karşısına geçti.
Bu fotoğraf için kamera karşısında iki dakika bekledi.
TESPİTLİ YORUM
İlişki durumum oda beni seviyor, ben de odayı, ama salon da çok tatlı.
NE KADAR OLDU?
Çin'de evlenmek üzere olan gelinle damadın nikahını basan damadın gay sevgilisi, damadı kaçıralı 8 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Bankamatik sırasındaydım. O sırada bir trafik polis otosu geldi.
Banka önündeki park etmiş arabanın plakasını anons etti.
Önümdeki şahıs para çektiğini, arabayı hemen çekeceğini işaretlerle polise anlatmaya çalıştı.
Bir polis ortalığı yıkan anonsu patlattı: "Yüz lira fazladan çek, ceza yazdık!"
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Başka pencereden bakın 25 Mart 2020, Çarşamba Arjantinli ünlü golf ustası Robert de Vincenzo, yine bir turnuvayı kazanmış, ödülünü alıp kameralara poz vermiş...
- İyilik bulaşıcıdır 24 Mart 2020, Salı Kalabalık bir durakta otobüs bekliyorum ve hava çok sıcak. Hem bedenen hem de zihinsel engelli bir genç, diğerleri...
- Lütfen bana yardım edin 23 Mart 2020, Pazartesi BU konuyu nereye açacağımı bilemedim. Bana çok zor günler geçiriyorum :( Ama inanın zor durumdayım. Bu sayfa en...
- Evde yapılabilecek 13 değişik uğraş (#EvdeKal) 22 Mart 2020, Pazar Keyfini çıkarın! İnsanlar sıkılmanın kıymeti üzerine bir sürü kitap yazıyorlar. Sizler de sıkılmaktan dert yanıyorsanız...
- Aşık mısın? 21 Mart 2020, Cumartesi Sesini duyduğunuz anda avuçlarınız terlemeye, kalbiniz deli gibi çarpmaya başlıyorsa... Bu aşk değil! HOŞLANMAKTIR....
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.