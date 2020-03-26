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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 26 Mart 2020, Perşembe

Kolonya olay ya

Kolonyanın hak ettiği değeri gördüğü dönemlerden birini yaşıyoruz. Yaşadığımız süreç, aklıma geçmişte yaşanan bir kolonya mevzusunu hatırlattı:
Olay, 1960'lı 70'li yılların çok ünlü ve önemli kolonya markası ile ilgili. Kolonya markasının sahipleri kolonya pazarında iyi bir konumdadır.
Ama ortakların tüm çabasına rağmen kolonya pazarını ve dolayısı ile satış hacimlerini büyütemezler. Kolonya tüketimi de cirolar da bir türlü artmaz. Farklı bir yol bulabilmek için sürekli uğraşırlar, ama bulamazlar.
Sonunda sorunu çözmek ve pazarı büyütmek için Amerika'dan bir danışman getirtirler. Danışman "Benim kesin bir çözümüm var ama birkaç yüz bin dolar para isterim" der.
Patronlar bu rakamı çok fazla buldukları için danışmana çözümü soramaz.
Adamı Amerika'ya geri gönderirler.
Konu üzerine kendileri tekrar bir çözüm bulmaya çalışır, kafa yorarlar ama yine bir türlü bir çözüm bulamazlar.
Sonunda telefonla Amerika'yı arayarak danışmana önerisini kabul ettiklerini söylerler.
Danışman çözüm için ABD'den faks çeker:
- Deliği büyütün!

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bilinen ilk selfie çekimi 1839 yılında Robert Cornelius adında genç bir kimyager tarafından gerçekleştirildi.
Cornelius selfie çekebilmek için makinenin deklanşörüne bastıktan sonra koşarak objektif karşısına geçti.
Bu fotoğraf için kamera karşısında iki dakika bekledi.

TESPİTLİ YORUM
İlişki durumum oda beni seviyor, ben de odayı, ama salon da çok tatlı.

NE KADAR OLDU?
Çin'de evlenmek üzere olan gelinle damadın nikahını basan damadın gay sevgilisi, damadı kaçıralı 8 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Bankamatik sırasındaydım. O sırada bir trafik polis otosu geldi.
Banka önündeki park etmiş arabanın plakasını anons etti.
Önümdeki şahıs para çektiğini, arabayı hemen çekeceğini işaretlerle polise anlatmaya çalıştı.
Bir polis ortalığı yıkan anonsu patlattı: "Yüz lira fazladan çek, ceza yazdık!"

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Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Kolonya olay ya
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