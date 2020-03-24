İyilik bulaşıcıdır
Bu durumu görünce hemen yanına gidip başımdaki şapkayı başına yerleştiriyorum ve "Sakın bunu başından çıkarma, hasta olursun" diye tembihliyorum. Durakta oturanlar bunu görünce hemen kalkıp gence yer veriyorlar.
Bir kadın çantasından su çıkarıyor ve gence uzatıyor.
Gülümseyerek alıyor ve içmeye başlıyor. Diğeri çantasından kağıt mendil çıkarıp terini silmesi için veriyor.
Bir diğeri elini gencin cebine sokuyor ve harçlık veriyor.
Az sonra otobüsü geliyor ve gülümseyerek binip gidiyor genç. Ben ondan daha mutlu bir şekilde beklemeye devam ediyorum. Bir kez daha anlıyorum ki iyilik bulaşıcıdır ve daha büyük bir mutluluk olarak geri döner.
TATLI İYİLİK
Düzenli olarak tatlı gönderdiğim yurt çocuklarını bu ay ihmal etmişim. Hocaları aradı "X Hanım, çocuklar "Eskiden tatlı gelirdi yemeğe" diyorlar" dedi.
Hemen hallediyorum deyip seyir halindeyken fırını aradım.
"Öğlen yemeğe yetişsin lütfen" dedim. Çok değil iki dakika sonra arabadan tak diye bir ses, fren tutmadı. El freni ile çok zor durdurabildim arabayı. Tam da hızın müsait olduğu Manavgat yoluna dönmek üzere ışıklı kavşağa yaklaşıyordum.
Balata parçasını arabanın altında buldum. O çocukların duasına her zaman ihtiyacım varmış onlar sayesinde takla atmaktan kurtuldum. Keşke görev ediniyor olsak iyilikleri, dünya dua üzerine kuruludur diye boşuna dememişler..
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1848'de Hindistan, Doğu Hindistan Şirketi, çay yaprağını çalması için yabancıların girmesi yasak olan Çin'in iç bölgelerine botanikçi Robert Fortune'u göndermiştir.
Hırsızlığını başarıyla tamamlayan Robert Fortune sayesinde Hindistan kısa sürede çay yetiştiriciliğinde Çin'i geçmiş ve dünyanın en büyük çay yetiştiricisi olmuştur.
TESPİTLİ YORUM
Ben mükemmeliyetçi bir insanım.
Bir işin ya en iyisini yaparım ya da hiç yapmam.
Genelde hiç yapmam.
NE KADAR OLDU?
Star Tv'de yemek programı sunan Ece Erken, kendi yaptığı ıspanaklı krepten zehirlenerek hastaneye kaldırılalı 12 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Şimdi arkadaşımla Taksim'de takılıyoruz. Bir adam ağlayan çocuğunu susturmaya çalışıyor.
Yanında da bir polis var. Adam çocuğa dedi ki:
"Sus yoksa seni polise veririm." Yandaki polis de bir sinirlendi:
Neden beyefendi?
Biz adam mı yiyoruz da bize veriyon çocuğu?"
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