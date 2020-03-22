Evde yapılabilecek 13 değişik uğraş (#EvdeKal)
İnsanlar sıkılmanın kıymeti üzerine bir sürü kitap yazıyorlar.
Sizler de sıkılmaktan dert yanıyorsanız öncelikle hiçbir şey yapmama duygusunu doyasıya yaşayın.
Okuyun! İzleyin!
Okumak isteyip bir türlü zaman ayıramadığınız kitapları okuyun. İzlemekten zevk alacağınızı düşündüğünüz dizileri, filmleri bitirin. Yanınıza da doldurun abur cuburları, gömülün koltuğa, yastıklar içinden krallığınızı yaşayın!
Oyun çılgınlığı!
Playstation'da saatler harcamak, bölümler atlamak kulağa hoş gelmiyor mu?
Spor zamanı!
Bir spor salonuna yazılıp, vermek istediğiniz kilolarınızı verebilirsiniz. Hem de yaza şimdiden hazır olur, vücudunuzu şekillendirirsiniz.
Boyama kitapları!
Boyama kitapları tam bir meditasyon. Hele bir de yanında caz müzik varsa.
Örgü örün!
Sevdiklerinize kış için kazaklar, atkılar örebilirsiniz. Böyle bir şey yapmak örgü bilmeyenler için zor olabilir. Onun yerine takılar örebilirsiniz, örgü ipleriyle ellerinizle yapabileceğiniz bileklik modelleri var.
İnternet'ten izleyerek kolaylıkla yapılabiliyor. Denemiştim, kullanılıyor da...
Kıyafet seçimi!
Kullanmadığınız, dolabınızda yer kaplayan kıyafetleri ayırın.
Değerlendirebildiklerinizi kesip biçin, süsleyin, baskı yapın...
Fazlalıklar çöpe!
Çalışma masanızda ne kadar gereksiz kağıtlar olduğunu düşünün bir. Ayıklayın hazır boşsunuz.
Hatta kalemliğinizdeki çalışmayan kalemleri ayıkladığınızda bile rahatlamış hissedeceksiniz.
Mutfağa girin!
İşte şimdi mutfağa girme zamanı. Her şey İnternet sitelerinde yazıyor. Hatta sevdiğiniz lezzetleri birleştirip harika bir lezzet bile yaratabilirsiniz.
Toprak ana olun!
Bahçesi olanlar çok şanslıyız.
Toprak insana öyle iyi geliyor ki. İlla bir şey dikin demiyorum.
Toprağa ellerinizle dokunun. Tırnaklarınızın arasına girsin. Solucanlarla tanışın, sizi oryantal yaparak karşılarlar hemen kıvrıla kıvrıla...
Değişiklik yapmanın tam zamanı!
Hazır evdesiniz oturun ayna karşısına değişik makyajlar deneyin. Erkekler siz de saçlarınızda değişiklik deneyebilirsiniz.
Mesela saçınızı 1 numaraya vurabilirsiniz...
Huzuru bulun!
Evet evet meditasyon yapın.
İnternet'ten yoga derslerini takip edin, iyi hissedersiniz.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Orijinali 'German chocolate cake' olan Alman çikolata pastasının Almanya ile alakası yoktur.
Pasta bir adamın adını almıştır.
TESPİTLİ YORUM
Nerede tuvalet duvarlarını defter sayfaları sanarak en sevdiği kıza mesajlar yazan varsa bilin ki o da Türk'tür.
NE KADAR OLDU?
İstanbul'da evini kiraya veren ev sahibi, ev aramaya başladıktan sonra ev bulamayınca kiracısıyla evinde oturalı 40 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Doğum günümü ilk sen kutladın. Üfle ve bir dilek tut dedin, dileğimi tuttum ama yine de 58 promil ile ehliyeti kaptırdım. 537 TL'lik doğum günü hediyesi çok pahalı bir hediye memur bey, aaa yok vallahi kabul edemem, ısrar etmeyin..
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