- Tramvaydayım anne, geliyorum.
- "Çıktın mı okuldan?" - Yok anne, tramvayı okula soktum, içinde bekliyorum.
***Annemin damatları için yorumu, "Bütün öküzler de bizi buluyor, nasıl ot yetiştirdiysem artık."
***Psikologa gittim, sorunlarım var dedim.
Hepimizin var, geçer dedi, şimdi daha iyiyim.
***Arap kanalında maç izliyorum. Spiker ne derse babaannem "amin"diyor.
***50 kadına kocasının adını sorduk, 20 yeni hayvan adı öğrendik.
***Eczaneden çıkarken "Tekrar bekleriz" lafı beddua değil de nedir abi.
***Bir erkeğin ne kadar tehlike olduğunu görmek için, maç izlerken kanalı değiştirmek yeterlidir.
***Otobüste arkaya doğru yürüyelim diyen adama "yürümek isteseydik otobüse binmezdik" diyen genci tebrik ediyorum.
***Hap yazma yutamam, şuruptan midem bulanır, iğneden de korkarım, diyen ergene "Muska mı yazayım "diyen doktora saygılar.
***"Derste hep aynı parmakları görüyorum" diyen hocama, değişiklik olsun diye orta parmağımı kaldırdım. Dersten atıldım, mağdurum.
***Mezarlık girişinde, "Biz de gezerdik siz gibi, Siz de geleceksiniz biz gibi.." yazıyor.
Adam ölmüş hâlâ laf sokuyor.
Doğru insanı bulduğunuzda beni de çağırın ne olur.
Neye benziyormuş şu, bi bakıyım. Meraktan çatlayacağım valla!
***Doktora gittim, "Ağrı nerde?" dedi.
"Doğu Anadolu Bölgesinde" dedim.
Oksijen tüpüyle kovaladı beni.
Salak mıdır nedir?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
"Baba" filminin çekimleri gerçek bir mafya tarafından durdurulmuş ve tüm "mafya" kelimeleri senaryodan zorla çıkarttırılmıştır. Daha ilginciyse, bunu yapan mafya üyelerinin filmde figüran olarak rol almış olması.
TESPİTLİ YORUM
İşinde iyi olan birisini överken hakaretle iltifat eden bir Türk'ten başkası olamaz. (Şerefsizin oğlu ne iş yapmış be kardeşim, helal olsun.)
NE KADAR OLDU?
Kadıköy'de intihar için çatıya çıkan bir genç vatandaşa kalabalık "atla" diye bağırınca, genç üzerlerine işeyeli 9 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Kapıda karşılaştık seninle, bana baktın gülümsedin. Yüzün çok tanıdık geliyordu. Yanından öylece geçtim gittim. Arkamdan bana seslendin ismimle. Sesinden tanıdım seni; 26 yıllık bıyıklarını niye kestin baba?!.
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