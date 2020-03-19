9 bakış açısı ile kadın-erkek
Başarılı kadın ise böyle bir erkeği bulandır.
PARA : Bir erkek alışveriş yaparken 10 liralık ürüne 20 lira verebilir. Kazık yemeye her zaman açıktır fakat bir kadın 20 liralık bir ürüne 10 lira verir çünkü indirim dönemlerini çok iyi takip eder.
BANYO: Bir erkeğin banyoda bulunan eşyası sayı olarak beşi geçmez. Diş fırçası, traş kremi, traş bıçağı, sabun ve havlusu vardır.
Fakat bir kadının banyosunda gerekli olduğunu düşündüğü 337 tane eşyası olabilir.
TARTIŞMA: Herhangi bi tartışmada bir kadının her zaman söyleyecek son bir sözü vardır.
Bu son laftan sonra bir erkeğin söyleyeceği her söz yeni bir tartışma başlatır.
KEDİLER: Kadınlar kedileri sever. Erkekler ise kedileri sevdiklerini söylerler fakat kadınların görmediği bir arada erkekler kedileri sevmezler.Hepsi değil tabi
GELECEK: Bir kadın gelecekten sadece bir koca buluncaya kadar kaygı duyar.
Erkek ise evleninceye kadar kaygısız ve tasasız yaşar.
DIŞARDA YEMEK :Dışarıda yemek yerken fatura geldiğinde erkekler her zaman hesap ödemeye mahkumdur fakat kadınlar sadece yer ve masadan kalkar.
EVLİLİK : Bir kadın kocasının değişeceğini düşünerek evlenir. Fakat değişmez.
Bir erkek ise eşlerinin hiç değişmeyeceğini düşündükleri için evlenir.
GİYİM: Bir kadın bakkala gitmek için, çöp atmak için hatta çiçek sulamak için bile giyinebilir. Erkekler ise sadece düğün ve cenazelerde giyinmeyi sever.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Ünlü buluşlara imza atan Tesla'nın inci takıntısı vardı.
İncilerden nefret ederdi ve hatta bu takıntı o kadar büyüktü ki bir keresinde inci kolye takan sekreterini sırf bu yüzden evine göndermişti.
TESPİTLİ YORUM
TV'de film seyrederken filmin oyuncularıyla muhatap olan (dur oraya gitme öldürecekler seni) Türk sinema severlerdir.
NE KADAR OLDU?
Trabzon'da silahlı 4 soyguncu bankadaki 20 silahlı müşteri tarafından etkisiz hale getirileli 9 YIL OLDU
AlkışlıYorum
YURDUM insanın anlamını bilmediği halde, önünde İngilizce komik yazılar yazan tişörtler giydiğine çok şahit oldum ama hiçbirisi dün gördüğüm "Hamileyim ama kimden?" yazılı tişörtle gezen arkadaş kadar güldürmedi beni..
KALKTI, temiz hava almak için pencereyi açtı ve "Offf Hido, içim şişti valla, şişirdin beni" dedi. Bir psikolog hastasına bunu der mi ya?
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