- Biliyorum... Onun için bu yaşta evliyim. - Pardon yenge.
***Tanışmak isteyen erkek, kızın masasında bir şey arar gibi yapar.
Kül tablasını kaldırır altına bakar. Aranır da aranır.
Sonunda kız dayanamaz ve sorar:
- Ne arıyorsunuz?
- Sizinle tanışmak için güzel bir bahane arıyordum, ama bulamadım.
- Bunun üzerine benim 'Aaaaayy çok tatlısınnn' mı demem gerekiyo?
- Eeööö e tabi olabilir - Defol!!
***- Sigaran ve sen ölesine birbirine benzionuz ki... Ama onu ben yaktım, beni de sen.
- Allala enteresan... Bence de sen ve sigaram benziyosunuz...
İkinizi de ayağımın altında ezebilirim.
- Upss. HHH - Daha önce tanışmış mıydık yavrum.
- Sanmam hayvanat bahçesine gitmeyi sevmem.
- Hönk.
***- Pardon tanışabilir miyiz?
- Sebep?
- Eeöö - Eee - Güzelsiniz desem.
- Bu benim sorunum desem?
- Pardon abla
***- Yalnız mıyız?
- Sorduğun soruyla çelişme - Nasıl????
- Hem çoğul hem yalnız olamayız dimi ama?
- Öhmm pardon.
- Ne o bayım.. Zeki mi geldim?
***- Sizi birine benzetiyor gibiyim?
- Siyah kuşak var bende...
Asıl ben seni benzetebilirim.
***- Pardon saatiniz var mı acaba?
- Yok maalesef...
- Bende var...
- İyi güle güle kullan!
***- Bayaannn gülüşünüz ne kadar tatlı. Babanız şekerci mi?
- Hayır semerci senin gibi eşeklere semer dikiyoo.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Charlize Theron'un keşfedilmesine yol açan olay bankada çekini bozmayan memurla kavgaya tutuşması olmuştur.
Bu sırada, bankada sırada bekleyen bir yetenek avcısı Theron'a kartını vermiş ve birkaç ay sonra da ilk filminin çekilmesine neden olmuştur.
TESPİTLİ YORUM
Uçakta bulunan tanıdıklarına uçak havalandıktan sonra görmeyeceğini bildiği halde el sallayan birini görürseniz hemen boynuna sarılın çünkü o Türk'tür...
NE KADAR OLDU?
Rize'de elektrik direğine yaslanıp ayakkabısından taş çıkartmaya çalışan bir vatandaşı gören başka bir vatandaş, adamı elektrik çarptığını düşünerek, elektrik akımından kurtarmak için adamın kafasına kürekle vurup oracıkta adamı öldüreli 13 YIL OLDU
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