Evlilik başı ve sonrası
Sonra: Bu evlilik tam bir kabus...
Önce: Çiskeyk, kapuçino, ekspresso...
Sonra: Çay, simit, ayran, soğanlasöğen...
Önce: Boğazda balık, Etilerde ıstakoz...
Sonra: Evde hamsi buğalama, balkonda köfte mangal...
Önce: Para su gibi akar...
Sonra: Damlaya damlaya göl olur...
Önce: Aşkım gözü kördür, kör...
Sonra: Kocam bakarkör, karım nankör
Önce: Nefis kesicisin hayatım...
Sonra: Yeter artık boğma beni...
Önce: Fısıldanan Cemal Süreyya şiirleri...
Sonra: Gürültülü, kahkahalı müstehcen fıkralar...
Önce: Mırıldanan romantik melodiler...
Sonra: Hiç kısılmayan TV sesi...
Önce: Tutkulu Cumartesi Gecesi Ateşi...
Sonra: Bol küfürlü pazartesi futbol gecesi...
Önce: Victoria's Secret iç çamaşırları Sonra: Ulus pazarından gecelik, eşofman, tumman...
Önce: Durma aşkım...
Sonra: Yine başlama hayatım...
Önce: Saten çarşaf, kuş tüyü yastık, pirinç karyola...
Sonra: Kanepe, yastık, battaniye...
Önce: Aşkından mideme sancılar giriyor...
Sonra: Bu gece olmaz başım ağrıyor...
Önce: Seninle herşeye varım...
Sonra: Haftasonu piknik mi? Ben yokum...
Önce: Lavaboya kadar sana eşlik edeyim hayatım...
Sonra: Çok sıkıştım, önce ben girecem...
Önce: Dünyayı ayaklarının altına sereceğim...
Sonra: Bu evlilik hiçbir yere gitmiyor...
Önce: Senin için herşeyi yaparım...
Sonra: Şu salatayı yapıver...
Önce: Tabii ki annen istediği zaman gelebilir...
Sonra: Bıktım şu cadaloz annenden, ben annemin evine gidiyorum...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Yapılan araştırmalara göre, Mısırlı kadınlar hamile olup olmadıklarını anlamak için idrarlarını buğday ve arpa tohumlarına yaparlardı.
Eğer buğday büyürse bu kız çocuğa, eğer arpa büyürse ise bu erkek çocuğa delalet ederdi. Eğer ikisi de büyümezse bu durum kadının hamile olmadığını gösterirdi.
TESPİTLİ YORUM
Kadınların iki kova suyla yaptığı tüm temizliği, sadece bir ıslak mendille yapabilen canlıya Türk erkeği denir.
NE KADAR OLDU?
Finlandiya'lı futbolcu Pennti, bir maçta kendi kalesine 5 gol birden atınca maç sonrası taraftarlar kendisine pusula hediye edeli 30 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Sınavlara kalem, silgi, şeker götürülmeyeceğini; bu yüzden anneannemin okuduğu şekerleri sınava götüremeyeceğimi söyleyince ablam durumu anneanneme açıklama gereğini duyuyor:
"Artık din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı anneanne."
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