Çocukken korktuklarımız
El şeklinde sabunluğu kim bulmuş bilmiyorum ama kendisine "bize bunu yapmaya ne hakkın vardı?" demek istiyorum.
Sabuna dokunduğumuzda sanki elimizi tutup bir daha bırakmayacakmış gibi hissederdik.
Çabucak sabunu almak isterdik.
Tahta bacak animatörlere de yaklaşamazdık. Benim çok ağladığım olmuştur. Birçoğunuza da ürkütücü gelmiştir eminim.
Geceleri ayakların yorgandan çıkması da bi' güzel korkudan terletirdi bizi. Sanki biri gelip bacağımızdan tutup bizi yiyecekmiş gibi düşünürdük.
Tuvalet değilinden herhangi bir canlının çıkacağını düşünmek de bizi güzel germişti vallahi.
Ah bu geceleri pat küt ses çıkaran eski televizyonlar yok mu... Kısa süreli kalp krizi yaşatırlardı.
Tam sabah ezanı okunurken zifiri karanlığa gözlerini açıyorsun... İtiraf edin hâlâ tırsanlar var bu durumdan.
Trafik canavarı ya da trafik canavarı reklamları. Hepimiz bir dönem böyle bir canavarın olduğunu düşünerek bu gerçekle yaşadık.
Korkuluklar aslında insanların değil hayvanların korkması için tarlalara konulsa da insan üzerinde de etkili olmuştu.
Asansör korkusundan hepimiz kaç kat merdiven çıkmadık mı? Çıktık, çıktık...
The Exorcist filmindeki bu bacımız da kalbimizde yaşıyor.
Ne diye izlerdik sanki...
Michael Jackson'dan korkulur mu diyebilirsiniz belki ama çocuk aklıyla her şeyden korkarsın. O dönemlerde görüntüsü diğer insanlara göre farklı olduğu için kendisinden ürküyorduk.
Ve takma dişler... O ilk gördüğünüz anı bi düşünün bakalım ne hissetmiştiniz.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Edison'un 1892'deki icadı olan sinema kameraları ilk kez bir şeyleri kaydetmeyi ve sonradan izlememizi sağladı. 'Black Maria' adlı bir stüdyoda kısa klipler kaydetti.
Bu kliplerin bazılarında ise ünlü isimlerden Annie Oakley ve Buffalo Bill'de yer aldı.
TESPİTLİ YORUM
Elektronik hesap makinesini, uzaktan kumandasını naylona sarmış, üzerine de ambalaj lastiği geçirmiş birini görürseniz hemen boynuna sarılın. Türk'tür o.
NE KADAR OLDU?
İngiliz kadın muhabir, turist kızların Türk erkeğine olan ilgisini incelemek için geldiği Marmaris'te Türk genci Adnan'a aşık olalı 16 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Bir alkış da, evimde Osmanlıca dersimin özet notlarını bulup da bana muska yazılmış olduğunu sanan ablama gelsin.
Zira son anda yakalamasam özetim değil, külleri kalacaktı!.
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