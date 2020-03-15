Bu davranışları yapıyorsa dikkat
Yan yanayken telefonunu ters koyuyorsa.
Mesajlarına hep geç cevap veriyorsa.
Sosyal medyada arkadaşlarını paylaşıyor ama seni hiç paylaşmıyorsa.
Yanındayken gelen mesajları ya da aramaları göstermiyorsa.
Seninle sürekli tartışmaya girmek istiyorsa.
Seninle eskisi kadar vakit geçirmek istemiyorsa.
Seni yakınlarıyla tanıştırmıyorsa.
WhatsApp'ta sürekli çevrimiçi olmasına rağmen sana yazmıyorsa.
Normalden çok daha fazla hediyeler alıyorsa.
Kavga ettikten sonra uzun bir süre seninle görüşmüyorsa.
Dış görünüşüne normalden çok daha fazla önem veriyorsa.
Seni seviyorum cümlesini söyleyen taraf genelde sen oluyorsan.
Seni bazen aşırı kıskanıp aldatmayla suçluyorsa.
Son zamanlarda geceleri sürekli çalışıyorsa.
Önceden nereye gittiğini haber verirken şimdi hiç vermiyorsa.
Derin duygularını seninle paylaşmıyorsa.
Görüşmelerini sürekli erteliyorsa.
Yanındayken internetini kapatıyorsa.
Zamanını sosyal medyada çok harcıyorsa.
İlişkinizi başkasının ilişkileriyle kıyaslıyorsa.
Geleceğe dair hayallerinizi, planlarınızı konuşmamaya başyadıysa.
Yaptığın şakalara artık gülmüyorsa.
Sana farklı isimle seslendiyse.
Yanında sürekli depresif bir halde oluyorsa.
Sürpriz yaptığında eskisi kadar coşkuyla karşılık vermiyorsa.
Telefon şifresini girerken senden saklıyorsa.
Senin yanında sürekli karşı cinsten birilerini kötülüyorsa.
Sevgilisini aldatan arkadaşlarıyla vakit geçiriyorsa. onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
İngiltere'de bir kadın dondurmasının sadece bir tarafında şeker olduğu ve kalanı için yeterli olmadığı düşüncesiyle polisi aramış ve şikayetçi olmuştur.
TESPİTLİ YORUM
Telefonumun şarjı bitmesin diye yaptığım tasarrufu normal hayatımda yapsaydım şimdiye kadar köşeyi dönmüştüm.
NE KADAR OLDU?
Kuzey Kore lideri Kim Jong, askerlere pilav vermedikleri için subaylarını idam ettireli 2 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Oğlumun uyuduğu sırada çok yakından gelen gürültüsüne karşılık balkona fırladım. Hemen karşımda dönüp duran askeriyeye ait helikoptere, beni gördüklerinden emin olduklarından sonra parmağımla "sus" işareti yapıp kucağımda bebek sallar gibi hareketler yaparak zıplayıp durdum.
Uzaklaşırken çok güldüler ama gururluyum.
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