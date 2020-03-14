Enteresan kurallar
Elleriniz yağa bulaştığında, burnunuz kaşınmaya başlar ve acil tuvalete gitmeniz gerekmektedir.
Yer çekimi kuralı: Yere düşen her şey, en zor ulaşılabilecek noktaya yuvarlanır.
Yanlış numara kuralı:
Yanlışlıkla çevirdiğiniz bir telefon numarası hiçbir zaman meşgul çalmaz ve biri daima cevap verir.
Mazeret kuralı: Patronunuza, işe geç kalma sebebinin patlak lastik olduğunu söylerseniz ertesi sabah lastiğinizi muhakkak patlak bulursunuz.
Değişkenlik kuralı: Eğer trafikte şerit değiştirirseniz, eski şeridiniz şimdi bulunduğunuzdan daha hızlı akar. (Bu hep böyledir.)
Banyo kuralı: Vücudunuz tamamen ıslandığında telefon çalar.
Yakın tesadüf kuralı:
Birlikte görülmek istemediğiniz biriyle beraberseniz, tanıdığınız biriyle karşılaşma ihtimali tavan yapar.
Sonuç kuralı: Birine bir aletin çalışmayacağını ispat etmeye uğraştığınız zaman o alet mutlaka çalışır.
Biomekanik kuralı:
Kaşınma kat sayısı vücudunuzda ulaşılması zor olan yerlerde en yüksektir. Şekilden şekile girersiniz.
Tiyatro kuralı: Ne olursa olsun koridordan en uzak sandalyenin sahipleri en geç gelir.
Starbucks kuralı: Bir kahve içmek için oturduğunuzda patronunuz sizden bir görev ister ve bu görev süresi kahve soğuyana kadardır.
Murphy'nin Soyunma Odası Kuralı: Eğer soyunma odasında sadece iki kişi varsa, onların soyunma dolapları bitişiktir.
Yüzey kuralı: Tereyağlı ve reçelli ekmeğinizin yeni yaptırdığınız veya aldığınız halıya düşme ihtimali, halının pahalılığı ve yeniliği ile doğru orantılıdır.
Wilson'ın Pazarlama Stratejisi Kuralı: Gerçekten çok sevdiğiniz bir ürünü bulup aldığınızda, o ürünü üretmekten vazgeçerler.
Doktorların Kuralı: Eğer kendinizi hasta hissedip doktor randevusu alıp gittiğinizde aniden iyileşirsiniz. Eğer randevu almazsanız hastalık devam eder.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Pasaport fotoğrafında gülmenizi istemiyorlar, çünkü suratınız, polis kuyruğundakinin aynısı olsun istiyorlar.
TESPİTLİ YORUM
@tugbaayyyy Bu erkekler zaten bir şeyi tek seferde anlasalardı maçtan sonra bir de özetini izlemezlerdi.
NE KADAR OLDU?
Düzenlediği basın toplantısında Coronavirüsle dalga geçerek tüm mikrofonlara dokunan NBA oyuncusu Rudy Gobert'ın Coronavirüs testi pozitif çıkalı BİR KAÇ GÜN OLDU
AlkışlıYorum
Yakın akrabaların bizde olduğu bir gün...
Annem, teyzelerim, yengelerim mutfakta yemek hazırlama telaşındalar. Bir ara mutfağa girip "Hadi be, iki saattir bir yemeği hazırlayamadınız!" diyerek, biraz takılayım dedim. O anda kafama yediğim tavanın nereden geldiğini gerçekten görmedim.
Anladım ki mutfakta yemek hazırlama telaşında olan hanımların yanına hiç uğramamak gerekiyormuş...
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