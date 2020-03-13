Kadınların hoşlanmadığını anlama kılavuzu
Farzı misal: Buluştuğunuz zaman biraz inceleyin kızı.
Eskiye nazaran daha özensiz gelmişse yanınıza, ne bileyim ojeleri yer yer deforme olmuşsa, çenesinde, dudağının üstüne falan istenmeyen tüyler kendini gösteriyorsa, saçları öylesine üstten toplanmışsa, bir de kendisine: "Hayatım bari bıyıkları üstten az alaydın" dediğiniz zaman, "Ay öyle aceleyle çıktım Ercan şeyapamadım yane" gibisinden karşılık veriyorsa; artık sizden hoşlanmıyordur.
Ya da siz ondan hoşlanıyorsunuz ve bir ilişki başlasın diye ağzının içine bakıyorsunuz.
Ağzına değilde hareketlerine baksan anlarsın senden hoşlanıyor mu hoşlanmıyor mu.
Hadi yine iyisin ben sana yardım edeyim.
Gözlerini kaçırırlar, sağa sola hatta başka erkeğe bakıyorsa uzaklaşman gerekir yoksa "Katil olacam Allah Allah" diye içinden geçirirsin.
Hiç bi kız hoşlandığı adama prosedür gereği bile olsa abi demez. "Siz" falan der.
İlk fırsatta 'Sen'e dönmeye çalışır. Hele bir de abi derse vücudundaki bütün tüyler teker teker havalanır. Sonra "sevdiğim kız bana abi deyince" şarkısını söylerken bulursun kendini. O zaman "Abi" diye hitap ediyorsa, direk bacıma bağlayın ve arkanıza bakmadan kaçın.
Konuşmaları kısa kesip, ortamdan hemen uzaklaşmaları olabilir. En sohbet edilecek konuya bile kısa bi yorum getirmeleri.
Misal telefon çalıp "Ya beni Ayten çağırıyor çok önemli bir şey varmış gitmem lazım diyorsa" Annem önümüzdeki hafta ameliyat olacak veya babam çok hasta gibi yalanlar söyler.
Mesajlara geç cevap vermek, isteksizlik, baş ağrısı, tiksinti.
Telefonu istediginde açmalar, sürekli türetilen bahaneler, geç yazmalar, pek ilgilenmemeler vesaire. "Dünya ahiret kankamsın yaaa", demeleri hiç mi kalbin yok dedirtir insana.
Bazen laf arasında bazen de "Fikrini merak ediyorum" diyerek hoşlandıkları çocuktan bahsetmeleri. Öyle biri yoksa da bol bol eski sevgililerini anlatmaları ve bu duruma sende dinleyici olarak katılmanın dayanılmaz ağırlığını yaşarsın.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Paraşütçü Joan Murray'in iki paraşütü de açılmayınca, kadın saatte 4400 metreden 130 kilometre hızla ateş karıncası yuvasının üzerine çakılmıştı. Doktorların söylediğine göre iki yüzden fazla kez karıncalar tarafından sokulması kadında adrenalin hormonunun salgılanmasına neden olmuş ve kalbinin atmaya devam etmesini sağlamıştı.
TESPİTLİ YORUM
Bilimadamları beynin öğrenme fonksiyonlarının sabah 10'dan önce tam çalışmadığını ispatladı.
Yani okulların erken başladığı kanıtlanmış oldu.
NE KADAR OLDU?
Adana'da, çilingir çağırıp hamal tutarak bir tekstil deposundan 152 bin liralık kumaş ve büro malzemesini çaldığı iddia edilen 2 kişi yakalanalı 3 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Kocamla karşılıklı oturmuş gazete okuyoruz.
Bir ara kafamı kaldırıp Filiz Akın sesimle "Biliyor musun seni çok seviyorum." dedim. El cevap (tabii panik içinde) "Ben bir şey yapmadım!" Ne demek ki şimdi bu?.
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