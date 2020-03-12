Türk’ün şakası böyle olur
Sadece Türk milletine ait şakalar vardır nedir bunlar bakalım bir yerden hatırlayacak mısınız?
Atatürk ne demiş boş bulduğun enseye doldur demiş.
(Şlakkkkk. Atatürk'ün böyle bir sözü yok inanmayın.)
Enseye tutulan işaret parmağı ardından seslenişle şakazedenin gözünü çıkarma çabası.
Şakazedenin gömlek ya da tişörtünün sine bölgesini gösterip 'Bu ne?' deyip elin dik yüzüyle burnu kırma çabası.
Öğretmen sınıfa girer, herkes ayağa kalkar. Oturun dediğinde öndekinin altına yumurta çoktan konulmuş olur.
Arabayı tanıdık kişinin üstüne sürmek.
Kişi uyurken eline tıraş köpüğü dökmek suretiyle burnunu bir saç teli ile kaşındırarak elindeki köpüğü suratına sürmesini büyük bir keyifle izlemek.
Kendinden küçük birini camdan aşağıya sarkıtmak vasıtasıyla yapılan şaka turu.
Deniz kenarı, balkon, falez, bilgisayar koltuğu, yedek klübesi gibi yerlerde bir şeyleri seyrederken arkasından dolanarak omuzlarından sarsılmak sureti ile tutmasaydım düşüyordun diyerek yüreği ağıza getirme durumu.
Eşofman ya da şort giymiş arkadaşın donunu uluorta bir yerde indirmek.
Ayakta duran birinin arkasına yaklaşıp dizleri kırmak ve kişiyi kucağa oturtmak.
Enseye "Bugün cuma enseyi kapa" diyerek şaplak indirmek.
Otururken sandalyeyi altından çekmek, çanağı kırmak.
Sigara içini boşaltıp kibrit başı yerleştirmek.
Kapının arkasına geçmek suretiyle bir hışımla "Baaaa" diye bağırarak bir yandan öd diğer yandan boh ile izotonik bir karışım oluşturulması.
Şaka yapılacak kurban kişisine anlamsız birkaç kelime söyleyip akabinde 'Zzt Erenköy' demek.
Çayı karıştırdıktan sonra sıcak çay kaşığını başkasının eline değdirmek.
'Laaa işşşşş'' derse karşıdaki tadından yenmez.
Tükürüğü bile donduracak derecede soğuk olan havada, arkadaşın kulağının arkasına parmakla vurmak.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
British Journal of Psychology'nin 2007 yılında yaptığı bir araştırmaya göre yüzük parmağının işaret parmağının uzunluğuna olan oranı diğer insanlara göre daha fazla olan erkekler, üniversite sınavında daha başarılı oluyorlar.
TESPİTLİ YORUM
Keşke dünyayı ayılar yönetse. Altı ay yatmak harika bir olay ya.
NE KADAR OLDU?
Muhabir'in "Sergen, Chelsea maçı için 80.000 dolar bahis oynadığın söyleniyor.
Ne diyeceksin?" sorusuna Sergen: "O kadar büyük oynamasaydım 2 tane atmazdım herhalde" diye cevap vereli; 17 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Uygun çantam olmadığı için henüz giyemediğim ayakkabımı giymek istediğimden çanta bakmaya çıkmıştım. Ama ben ne yaptım? Yeni bir ayakkabı aldım. Sonuç? Artık iki çantaya ihtiyacım var....
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