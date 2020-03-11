Türkiye’de yaşıyorsan
Korna ile selamlaşıldığına şahit oldum.
Okul sabahı kılık kıyafet kontrolünden geçtim.
Bir yerde beklerken ayaküstü sohbete başladığım biriyle siyaset konuştum.
Yemek yemeye gittiğim yerde mezelerle karnımı doyurdum.
Tam buğday ekmeğine ya da değişik ekmek çeşitlerine alışamadım.
Buzdolabının üst rafında yarım limon gördüm.
İş makinesi izledim ya da çalışan bir iş makinesinin başında büyük bir kalabalık gördüm.
Markete girip bir şey almadan çıkınca kendimi hırsız gibi hissettim.
Biri çayları yenilemeye başlayınca bardağımdaki çayı hızlıca kafama diktim.
Evi temizlemesi için biri çağırdığımda o gelmeden önce evi temizledim.
Sabah için alarm kurmadan önce 1-2 dakika sonrasına alarm kurup çalışıp çalışmadığını kontrol ettim.
Kitapların önsözünü okumam.
Hesabı ödemek için arkadaşlarımla kavga ettim.
'Yok.' cevabına 'Hiç mi yok?' sorusuyla karşılık verdim.
Sigaranın paketinden tiksindiğim için almakta tereddüt yaşadım.
Elektrik kesilince diğer binalarda da kesilmiş mi diye pencereden baktım.
'Godfather' film müziğini korna sesi olarak duydum.
Market rafında alacağım şeyin en arka sıralarda olanını seçtim.
Durduk yere buzdolabının kapağını açıp, inceleyip geri kapattım.
Yüksek katlardaki evlerin camlarını dışarıdan silen insanlar gördüm.
Daire kapılarının önünde ayakkabı yığını gördüm.
Tozlanmış araba camlarında resimler ve mesaj içerikli yazılar gördüm. onedio.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Hindistan'da birçok kişi Coronavirüs'e yakalanmamak için kutsal saydıkları ineğin dıykısıyla suyu karıştırarak duş alıyor.
TESPİTLİ YORUM
Victor Hugo dünyanın şu günlerini görse "Sefiller" kitabı yerine "Buna da şükür" kitabını yazardı.
NE KADAR OLDU?
Çin lideri Mao Zedong, yüzme bilmeyen Sovyetler Birliği Başkan Yardımcısı Nikita Kruşçev'e çocuk kolluğu taktırıp toplantıyı havuzda yaparak rakibini itibarsızlaştıralı 62 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Yemek porsiyonun çok olduğunu düşünen hanım kızımız garsonu çağırıp "Neden bu kadar büyük geldi, ben bir porsiyon söylemiştim?" diye soruyor.
Garson abimizin verdiği cevap müthiş: "Bizim ustanın biraz elleri büyük, küçültmeye çalışıyoruz abla..."
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