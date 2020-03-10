Duyduğunda kaçacağın cümleler
Tetikte olup daha karşıdakinin sözü bitmeden o ortamdan deliler gibi koşarak kaçmak lazım gelir.
Ben seni arkadaşım olarak görüyorum amaaa. (İstemiyoo zorlama sen.)
Konuşmamız lazım (Vuuu ayrılık çanları çalıyor.)
Sorun sende değil bende.
(Hakkat sorunlu uzaa.)
Biraz konuşabilir miyiz?
(Eğer bir erkek bir kıza diyorsa ilan-ı aşk edecek. Tipsizse kaçın. Ama eğer erkek erkeğe diyecekse ki cinsel tercihlerini geçiyorum mutlaka kavga geliyordur.)
Mango'da indirim varmış hayatım. (Uzaklaş, yoksa Mango erkeği olarak devam edecek hayatın.)
Bence insan önce kendiyle barışık olmalı... Vücudundan utanma, çok güzel bir vücudun var, vücudunu sev. (Abooow erkek timsah seni gözüne kestirmiş kaçççç...)
Ne kadar seviyorsun beni?
(Tuzak bir soru, uzaklaş bakma yüzüne...)
Bak şimdi naapıcam. (Yapmasın ihale sana kalacak kaç.) İşte böyle abi ondan sonra...
Sigarandan alıyorum bir tane. (Seni hipnoz etmiş, otlakçılığını kapatıyor.)
Yolculuk nereye topraam.
(Aboow yol uzunsa koltuk değiştir, hatta otobüsten in.
Muhabbeti bitmez.)
Gazım var galiba. (Nükleer sızıntı var, arkadaşının radyosyonundan etkilenmek istemiyorsan uzaa.)
Seneye görüşürüz. (31 Aralık'ta söylenmişse.)
Kaçmayın lan. (Bence kaçın.)
Sen bekle burda lan, arkadaşları alıp dönüyorum! (Ordu geliyor, yiğitlik yapıp kalma.)
Yanlış anlama ama. (Yanlış anlayacağın şeyler söyleyecek.)
Birader, bi bakar mısın?
(Bakma bence. Hatta sağır numarası yap.)
Hallederiz abi... (Halletmez abi.)
Çok mutsuzum. (Sen de mutsuz olmak istemiyorsan uzaklaş.)
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Sıkı bir Roy Orbison hayranı olan Elvis Presley aslında sarışındı ama bu hayranlığın sonucu olarak ömrü boyunca hayranı olduğu adama benzemek için saçlarını hep siyaha boyattı.
Ailesine destek olabilmek için kamyon şöförlüğü yapmaya başladı. Bugün imajıyla bütünleşen o meşhur favorilerini, diğer kamyonculardan görüp özenerek uzattı.
TESPİTLİ YORUM
Paran kadar konuş deseler "Tamam" bile diyemem.
NE KADAR OLDU?
Papa'nın Türkiye'yi ziyareti sırasında Flash Tv spikeri Papa'ya Müslüman ol çağrısı yapalı 14 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Matematik dersi çalıştığımız yeğenim eline kitabı alıp aynen şöyle dedi:
"Sevgili matematik, artık büyü ve kendi problemlerini kendin çöz" Bir yerden okumuştur değil mi bu velet bu sözü?
Zira ben hayran kaldım...
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