Baharın geldiğini nasıl anlarız
İlk göbeğin cemre olarak sokakta görüldüğü andır.
Basket şortuyla ortalıkta dolaşandan anlaşılır.
Hoşgeldin bahar, hoşgeldin yılın ilk basket şortuyla dışarı çıkanı.
Havanın soğuk olduğunu düşünüp pufidik kabanını giyerek çıkan ve sonra bu yaptığına bin pişman olarak kabanı elinde dolaştırmaya mahkum kalan kişilerin etrafta görülmesi.
Sabah işe giderken, güneşlenen kediler görmektir.
Toplu taşıma araçlarında güneşin ne taraftan geleceğini hesaplamaya başladığımızda, kimi bot giyerken kimi sandalet giydiğinde, aynı gün içindeki bir zaman diliminde kısa kollu giyenler pişmanken başka bir zaman diliminde uzun kollu giyenler pişmansa baharın geldiği anlaşılabilir.
Evdeki sessizlikle beraber dışarıdan gelen çocuk sesleri.
Banyodan sonra yavaş adımlarla odaya gitmek.
Balkonu yıkadıktan sonra, masaya balkon takımının örtüsünü ve sandalyelere de minderlerini koyduğun an.
Doğalgaz faturasının iki haneye düştüğünü farkettiğin andır.
Spora başlıyım da 'Yaza fit gireyim ya' düşüncelerini yoğunlaştığı an.
Belediye işçilerinin parklara çiçek ekip çimleri biçmeye başlaması baharın geldiğine işarettir.
Yorgan artık bunalttığı için battaniyeyle uyumaya başladığınız gecelere denk gelen andır.
Yolda renkli şekerlere dönüşmüş insanların sayısının arttığının fark edildiği andır.
Kediler ortalığı inletmeye başlar, eğer başlamadılarsa sakin, o gelen yalancı bahardı...
Yolda yürürken açılmış pencerelerden sokağa uçuşan perdeleri gördüğünüz an.
O an elinizde mont da varsa tamamdır.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Portakalın adı Türkçe'ye "Portugal" yani Portekiz ifadesinden geçmiştir.
Bunun nedeni Osmanlı'ya portakal meyvesinin Portekiz'den gelmesidir.
TESPİTLİ YORUM
Spor salonuna gidip ayna karşısında fotoğraf çekmeyenin üyeliğini mi iptal ediyorlar?
NE KADAR OLDU?
İbrahim Tatlıses "Kadına saygım büyük ama döverim" diyeli 38 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Askerdeyken yaptığım vukuat sonucu 1 hafta Dis-Ko (Disiplin Koğuşu) cezası almıştım. Evi arayıp bana bir hafta ulaşamayacaklarını, diskoya gireceğimi söyledim.
Annem hemen yorum yapmış;
"Askerde bile disko bulmuş.
Hani askerde adam olurdu?" Babam susmuş; susmuş...
Bir alkış da "Oğlum yirmi iki yaşına geldin, hala bir baltaya sap olamadın!" diyen annesine "Anne, elli yaşına geldin, hala benden bir sap olmayacağını anlamadın!" diyen sap kardeşime gelsin.
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