Kadınlar gününüz kutlu olsun
En ufacık sesinde, yatağından veya yerinden fırlayarak, bir şeye mi ihtiyacın var diye endişelendi.
Senin gözyaşlarını görünce dayanamayıp ağladı.
Kollarından tutarak ilk yürümeni, ilk konuşmanı gözyaşlarıyla gururla seyretti. Sana güzel kıyafetler aldığında, seni giydirirken büyüdüğünü fark etti. Boğazı düğümlendi.
İlkokula başlarken, yine gözyaşlarıyla seni okula uğurladı.
Hastalandığında başında endişeli bir şekilde gözleri nemli bekledi.
Ona kızdığında, sesini yükselttiğin için alındı ve gizlice ağladı. İlk karneni aldığında yine gururlandı boğazı düğümlendi.
Yaramazlıklarında sana hep kızdı ama hiç bir zaman kıyamadı.
Bazen en yakın arkadaşın oldu dertlerini dinledi. Senin derdini dert yaptı ve gizlice bir kenarda ağladı.
Ergenlik çağındaki asiliklerinde hep anlayışlı oldu. Orta okula, liseye ve üniversiteye gittiğinde oğlunun büyüdüğünü görüp gözleri doldu.
Sonra sen askerdeyken her gün ağladı. Seni özlediğinde kıyafetlerine sarılıp hüngür hüngür gözyaşlarını döktü.
Askerden döndün mü sana kavuşmanın mutluluğuyla sarılarak ağladı. Kız arkadaşlarının seni üzdüğünü gördüğünde bir kalkan gibi önüne çıktı.
İş hayatına başladığında, gururlu gözyaşlarını senden sakladı.
Sonra senin düğününde oğlunun evden gitmesine dayanamayarak ağladı. Yani bir laf vardır ya biz erkekler olarak anamızı hep ağlattık.
Annemin bir lafı vardır.
"Baba olunca biraz beni anlarsın.
Ama anne olamayacağın için hiçbir zaman anlayamayacaksın." Benim esas anlamadığım, her gün gazetemde hatta bütün gazetelerde karşılaştığım kadın cinayetleri ve gözleri mosmor, ağzı burnu kırılmış kadınları bu hale getiren adamlar.
Nasıl bir insandırlar ki her gün bunlar amip gibi ürüyorlar.
Bu yazım bütün erkeklere.
Kadınlar annedir. Peygamberimiz bile "Cennet anaların ayakları altındadır" derken siz hala bir anne ya da anne adayına nasıl vurursunuz.
Bu son cümlem de bütün annelere, bütün anne adaylarına bütün anne olacaklara:
8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Günümüzde kullanılan Amerikan bayrağı, lise öğrencisi Robert Heft tarafından bir ödev olarak tasarlanmış ve Heft bu ödevinden ancak Balabilmiştir.
TESPİTLİ YORUM
Bir kadın size "Ne istiyorsan onu yap" diyorsa her şeyi yapın ama o istediğiniz şeyi yapmayın.
NE KADAR OLDU?
ABD'de kamu sağlığı uzmanı Dr. Sarah Cody, Coronavirüs ile mücadele için: "Ellerinizi yüzünüze götürmeyin" dedikten sonra parmağını yalayarak sayfayı çevireli BİRKAÇ GÜN OLDU
AlkışlıYorum
4 yaşındaki oğlumun midesi bozuk ve karnından durmadan ses geliyor.
Bütün acılara ve ağrılara rağmen karnından gelen gurul gurul seslere yaptığı yorum mu?
"Bak baba karnımı tamir ediyorlar!"
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