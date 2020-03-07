Düğün salonlarımız onlar
Gazlı içeceğin rengine göre sonuna ''kola'' yapıştıran insanlar bulundurması.
Fanta: Sarı kola Coca cola: Siyah kola 7up/ Fruko/ Sprite: Beyaz kola.
Cips paketi kullanılan çelenkler.
Bıçak kesmiyor, org çalmıyor, sazın gitarın telleri koptu. Hep koparmaya yönelik hareketler.
Takım elbiseli ve fotoğraf makinesiyle saniyelik dünya rekorunu kırdığı kendinin bile haberi olmayan ve bahşiş koparmada Türkiye rekorunu kimseyle paylaşmayan fotoğrafçı abimiz.
Bu adamları bir de düğün sonunda törenle sizi uğurlamak için geldiğini gösterir fakat sizden habersiz çekilen bir fotoyu elinize yapıştırır.
Düğün sonunda gelin ve damadın sabit kalıp çevresinin değiştiği fotoğraf aktivitelesi.
Sanki kaçak kat gibi göğe yükselen saçlı ablalar.
Bir de bunların deodorant ve ter karışımı kokusu anlatılmaz yaşanır cinstendir.
Sırtındaki terin değişik motif haline gelmiş arada çıkıp oynayıp kendini bu işin en iyisi zanneden amcalar.
Düğünlerin vazgeçilmezi halay bilmeyen adam. Bu adam bütün düğünlerde bulunur ve bütün halaylarda orta sıralarda durur. Ancak aradan yıllar da geçse halayları öğrenemez, anlayamaz.
Kapı önünde sigara tüttüren amcalar. Bu amcalar düğüne hiç girmez.
İki kişi olarak başlarlar.
Sonraları yanlarındaki sayı artar ama geceyi iki kişi olarak sonlandırırlar.
Ayak altından eksilmeyen veletler.
Bunun üzerine düğün şarkıcısının klişesi haline gelmiş söz "Çocukları pistten alalım lütfen"
Düğün şarkıcısı demişken sürekli eko ayarında olan ses sistemi. "Sessss biiiiiir kiiiiiiii"
Kaptığı masaya kimseyi oturtmayan, kendi başına on kişilik yuvarlak masayı "gelecek var" diye kovalayan, kim olduğu belirsiz, pardesülü teyzeler. eğer düğün yemeksiz ve konukların yerleri belli değilse bunlardan mutlaka birkaç tane olur. Düğün yapacaklara tavsiye bu teyzeleri şımartmayın.
Aaa unutmadın simli gelin kardeşleri. Sonrasında bütün yıl gezdikleri yerlerde simini bırakarak yaşarlar.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kendini 1 Nisan şakasına adamış birisi Alaska'daki sönmüş bir yanardağa yüzlerce lastik atıp yakmıştır ve bölgedeki insanlarla sahil güvenliği yanardağın tekrar aktif hale geldiğini düşündürerek kandırmıştır.
TESPİTLİ YORUM
43 numara kadın ayağı mı olur ya?
Çocuğuna terlikle vurmaya kalksa çocuk beyin kanamasından ölür.
NE KADAR OLDU?
Adana'da bir genç ağaca zincirle bağladığı bisikletinin anahtarını kaybedince zinciri kesmek yerine ağacı keseli 12 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Bu sefer de alkışlarınız "Müsait bi yerde inebilir miyim?" sorusuna, "Niye?" diye cevap veren laz dolmuş şoförüne gelsin efendim. Vallahi aynı çabuklukta, kıvrak bir cevap vermek için uğraştım ama soru o kadar derindi ki, çıkamadım işin içinden!.
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