Arkadaşın ismini hatırlayamaması
"Adı neydi bunun ya? Oha neydi lan bunun adı.
Neyi neydi neydiiiiiiii" diye şimşek hızıyla hafızanızı tararsınız; ama ne fayda, siz onun ismini hatırlayamadan o çoktan karşınıza dikilip sohbet etmeye başlamıştır bile. Adamın ya da kadının adı dilinin ucuna gelir ama çıkaramazsın. Muhabbet uzar gider. O sana isminle hitap eder sen bir şey diyemezsin.
İş bir de telefon numarası vermeye giderse yandın demektir. Lan ne diye kaydedicem ben bunu telefona dersin.
En şaşalı gerilim filmi halt yemiş bu durumda.
Baktınız isimini patırlayamadın ama muhabbetiniz iyi isim yerine "Abi, kanka, moruk, kanki, kankeyta, canım" kelimeler hayatınızı kurtarır oluverir.
En kötüsü ise yanınızdakini başkasına tanıştıracakken adını hatırlayamamak olan eylem.
Saatler gibi gelen bi 10 saniye boyunca acı bi sessizlik olur ondan sonra hatırlarsanız yine bir şekilde kurtarırsınız. Eğer yine aklınıza gelmediyse bu da arkadaşım diyerek kıvırılabilir belki. Baya rezil bi durumdur.
Lütfi: Serkan bu daaaa arkadaşım şeyy eee....
1 dakika anlamsızca bakın mal mal.
Numan: Ne oldu ya Lütfi.
Lütfii iyi misin?
Serkan: Lütfii Lütfii. Anlamsız bakışa devam. Ve kafanızı sallayarak uyanır gibi yapın.
Lütfi: Nerdeyyim ben ben kimim? Sen kimsin?
-Ben Numan hatırlamadın mı?
-Lütfi: Heee Serkan bu da arkadaşım Numan...
Hiç bi şey olmamış gibi davranmaya devam. Beterin beteri var dedirten durumdur ki o daha beteri de ismini geçtim konuştuğun kişinin kim olduğunu hatırlamamaktır. Tanıdığını bilirsin ama nerden tanıyorsun bilmezsin, utanır soramazsın, ayrılınca da "kimdi bu ya?" diye düşünür durursun.
Tam eziyet.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
"Beethoven, rakiplerinden Steibelt ile bir doğaçlama düellosuna davet edilir...
Rakibinin bestelerinden birinin bir kısmını alır, notaları baş aşağı çevirir ve 1 saat boyunca bu besteden doğaçlama yapar. Steibelt odayı terk eder ve Viyana'da bir daha asla adım atmaz."
TESPİTLİ YORUM
Rusça'da sıkıldım "Skuchayushchiy" demekmiş.
Sıkılmam daha iyi.
NE KADAR OLDU?
Müslüm Gürses, ilk cep telefonunu aldığında, "Şebeke yok" diyen arkadaşına, "Benim şebekeyle, örgütle işim olmaz kardeşim" diyeli 17 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Soğuk algınlığım yüzünden pek dışarı çıkamıyorum haliyle bakım ve epilasyon seanslarını biraz aksatmış olabilirim. Ama ''Hayatım, kaşlarını saçınla birleştirmeye mi karar verdin?'' demek zorunda mıydın be kozalağım?
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