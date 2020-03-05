Çiftlerin ilişkilerdeki samimiyet aşamaları
Özellikle yemek yemek ya da tuvalet gibi basit ihtiyaçlarda bile çekinebilirler. Ancak tabii ki tüm bu utangaçlıkları aşmak için biraz zaman gerekiyor. Yapılan bir araştırma da çiftlerin bazı davranışları birbirlerinin yanında ne kadar süre sonra yaptığını ortaya koydu. Yemeğini paylaşmaktan birbirlerinin yanında gaz çıkarmaya kadar çiftlerin birbirleri yanında yaptığı davranışların ortalama süreleri….
Bazı çiftler birkaç hafta içinde birbirlerine 'Seni seviyorum' diyebilir. Bazı çiftler için de bunu söylemek uzun bir zaman alabilir.
Aslında her şey çiftlerin birbirlerine ne kadar alıştığıyla ilgilidir.
Tabii ki insanların yapısı da birbirinden farklı.
Bazıları utangaç olurken, bazıları ise oldukça samimi olabiliyor.
Yeni yapılan bir araştırma da çiftlerin ilişkilerindeki bazı kilometre taşlarını değerlendirdi.
Yapılan araştırmada, çiftlerin birbirleriyle yemeklerini paylaşmaları, kıyafet ödünç almaları ya da Netflix hesaplarını paylaşmaları gibi yakınlaşma aşamalarının süresi belirlendi 2 bin kişinin katıldığı araştırmaya göre, kadınların partnerlerinin evinde büyük tuvaletini yapmaları tam yedi ay sürüyor.
Erkekler ise bu konuda biraz daha rahat ve 5 ayda yapabiliyorlar.
Benzer şekilde, kadınlar 9 ay sonra erkek arkadaşlarının yanında gaz çıkarabiliyor.
Kişisel bakım konusunda rahat olmak ise her iki cinsiyet için de oldukça fazla zaman alıyor.
Kadınlar için bu süre 12 ayken, erkekler için 9 ay.
Ancak tabii ki her çiftin yakınlık süresi birbirinden farklı. Bazıları ilk günden derin bir bağ ve samimiyet kurarken, bazı çiftler ise aralarına görünmez bir duvar örüyor.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
"1. Dünya Savaşı'nda Adolf Hitler, bi İngiliz asker ile karşılaşır.
Hitler'in üzerinde tüfeği bulunmadığı için, İngiliz asker onu vurmak yerine genç Hitler'i serbest bırakır."
TESPİTLİ YORUM
Atanamayan öğretmeni anlarım da , dedeme yıllardır hac çıkmıyor adam bildiğin atanamayan mümin arkadaş.
NE KADAR OLDU?
Çekirge istilasına uğrayan Kıbrıs Rum Kesimi, yardım istediği BM'den "Derin bir tavada hafifçe pişirin" tavsiyesi alalı 13 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Bir alkış da, menüden bir mürekkep balığı türü seçip "Bunu nasıl öldürüyorsunuz, ahtapot gibi döverek mi?" diye soran duyarlı hatun kişiye, "Yok ablacım, sudan çıkarınca bekliyoruz biraz, kendiliğinden ölüyor.
Siparişiniz varsa ben alayım, cenazeyi sonra yaparız" diyen garsona gelsin.
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