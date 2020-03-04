Paranız düştü beyefendi
Küçük bir çocukken babamla bir sirk şovunu izlemeye gittik. Bilet sırasında uzun bir kuyruk vardı ve önümüzde anne-baba ve 6 çocuktan oluşan bir aile vardı. Fakirlik hallerinden belliydi, elbiseleri eski ama temizdi. Çocuklar sirkten bahsederken çok mutlu görünüyordu.
Onların sırası gelince, babaları gişeye geçti ve bilet fiyatını sordu. Gişe çalışanı ona bilet fiyatını söyleyince adam kekelemeye başladı ve dönüp karısının kulağına birşeyler fısıldadı.
Mahcubiyet yüzünden kolayca okunuyordu.
Birden babam cebinden 20 dolar çıkardı ve yere attı. Sonra da eğilip yerden aldı ve adamın omzuna dokunarak şöyle dedi;
"Paranız düştü beyefendi." Adam babama baktı ve gözleri dolarak;
"Teşekkür ederim efendim." dedi.
Onlar içeri girdikten sonra babam beni elimden çekti ve kuyruktan çıktı. Çünkü babamın adama verdiği 20 dolardan başka parası yoktu.
O günden beri babamla gurur duyuyorum.
O iki dakika benim hayatımda izlediğim en güzel şovdu. O gün izleyemediğim sirk şovundan eminim daha güzeldi.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
"Korsanlar tarafından fidye için kaçırılan Kral Sezar, karşılığında istenen para miktarını az bulduğu için adamların yüzüne gülüp, fidyeyi arttırmalarını emretmiştir."
TESPİTLİ YORUM
Kızlar telefonda 5 saat dertleştikten sonra aynı konuyu konuşmak için ertesi gün buluşurlar.
NE KADAR OLDU?
Almanya'da oynanan bir maçta ilk yarıyı 35. dakikada bitiren "Alt tarafı bir bira içtim bir de votka" diye açıklama yapalı 44 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Pilotum.
İstanbul-Sao Paulo seferini yaptıktan sonra kabinden çıkıp yolcuları uğurlamak istedim.
Derken, her halinden Türk olduğu belli olan bir abi boynuma sarılarak "Vaaay, meslektaşım benim!" dedi. Nezaketen nereden meslektaş olduğumuzu sordum. Abinin cevabı süperdi:
"Ben de Trabzon'da, .... hattında dolmuş şoförüyüm!".
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