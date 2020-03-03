Değişik ülke kültürleri-2
Japonya'nın Okinawa şehrinde yaşayan insanlar, uzun saçlarınıza dokunmak isteyebilir.
Bunun sebebini biz de henüz kavrayamadık.
Suudi Arabistan'da restoranda yemek yiyen kadınlar, perdeleri kapalı bir kabinin içinde oturur. Böylece sadece aile içindeki erkekler yüzlerini görebilir.
İtalya'da; küçük kafe ve mağaza sahipleri, öğlen 12'den 3'e kadar yemek yiyip dinlenmek için siesta adı verilen kısa süreli dinlenme yaparlar.
Ve bu, sadece mekan sahipleri için değil aynı zamanda çalışanlar için de geçerlidir.
Kamboçya'daki sokaklarda; yılan, kızartılmış böcek, kertenkele, kurbağa ve çekirge gibi hayvanların satıldığını görebilirsiniz.
Tokyo'daki sokaklarda çöp kutusu olmamasına rağmen oldukça temizdir. Bunun sebebi ise orada yaşayan insanların, çöplerini çantalarına koymasıdır.
İzlanda'daki aileler; yerel mağaza ve restoranlara gittiğinde, çocuklarını bebek arabasına koyarak dışarıda bekletir.
Nikaragua'daki bazı şehirlerde, bankaların önünde bekleyen ve size döviz teklif eden kişiler bulunur. Bize ne kadar güvenilir gelmese de, bu durum Nikaragua'da yasaldır.
Kanada'ya gitme durumunda kendinizi, soğuk havalara ve 2°C'de tişörtle gezen insanlar görmeye hazırlayın.
Bizim ülkemizde, 25°C altındaki sıcaklıkta tişört giyen insan görme ihtimalimiz yok gibi bir şey...
Mısır'daki bahşiş kültürü, bizdekinden çok daha farklıdır.
Yolda yürüyen herhangi bir insan size yardım etmek isteyebilir ve sonrasında sizden bahşiş bekler.
Adres tarif eden kişiler bile sizden bahşiş isteyebilir.
Hollanda'da insan popülasyonundan daha çok bisiklet var diyebilir miyiz?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1973 yılında Çin, ABD'ye artırması için 10 milyon Çinli kadın vermeyi kabul etti.
TESPİTLİ YORUM
Okul ve iş olayını kim bulduysa takıntılı biriymiş.
Her sabah erkenden kalkmak normal bir davranış değil.
NE KADAR OLDU?
Bursa'da sokak kedilerinin beslenmesi için verdiği mamalardan rahatsız olan komşusu tarafından tehdit edildiğini ileri süren kişi, adliyeye kucağında bir kedi ile gelerek kediye suç duyurusuna pati bastıralı 12 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Toplantı geç bitince yemeği yetiştiremeyeceğimden marketten barbunya pilaki alıp sofraya koydum.
Küçük hanım yemeği evirip çevirip gönülsüzce yerken kuzeni aradı ve ne yaptığını sordu.
Bizimki beni yerin dibine sokacak cevabı verdi: "Anne eli değmemiş, evde pişmemiş, üstünde dumanı tütmeyen yılların yorgunluğu üstüne çökmüş bir yemek yiyorum."
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