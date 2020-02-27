Kedi dili ve edebiyatı-2
Hızla ve sürekli yalanma: Offf çok sıktın ama...
Kısa ve kesik yalanma:
İdare ediyoruz işte ama bu kadar...
Devamlı ve ağır yalanma: Canım sıkıldı, bir şeyler yapsak.
Sizi yalıyorsa: Hiçbir şey düşünmeden bu anın keyfini çıkarın!
PATİ SÖZLÜĞÜ
Yoğuran pati: Annemin yanında olduğum kadar mutluyum.
Havada uçuşan pati:
Kavga zamanı.
Kapanmış pati: Biraz acele et, çok yavaşsın, sıkıldım.
Pati atmak:
(Yumuşaksa): Seni seviyorum.
(Sertse): Kavga geliyor.
KUYRUKLAR
Yana sallanan enerjik kuyruk: Senden hoşlandım, beni sevebilirsin.
Ucu hafifçe oynayan:
Bak bu çok ilginç, anlat anlat...
Gövdeyle dik açı yapan kuyruk: Selam, seni gördüğüme sevindim.
Sinirli bir şekilde ucu kısa salınımlar yapan kuyruk: Bak! Giderek kızmaya başlıyorum.
Havaya kalkık/tüyleri kabarmış: Benim alanıma girdin!
Bacaklar arasında sıkışmış veya sarkık duran kuyruk: Korkuyorum, ne olmuş yani?!!
Kamburlaşmış sırt, kabarmış tüyler ve gerilmiş bacaklar: Bir adım daha atarsan üstüne atlarım!
Yarı inik kuyruk: İdare eder, daha iyi olabilirdi.
İnik kuyruk: Mutlu değilim ben ve sen hiçbir şey yapmıyorsun.
Tüm kuyruk ileri geri hızla sallanıyorsa: Sakın bulaşma bana, yeterince gerginim zaten.
Sırt üstü yere yatıp yuvarlanma ve karnını açma: Bak, karnımı da açıyorum sana, güvenimi boşa çıkarma...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
"Espri:" Fransızca "esprit", İngilizce "spirit", Latince "spiritus" sözleri; ruh, Tanrı'nın üflemesi anlamındadır.
"Sen işin esprisini anlamadın" derken işin şakasından değil "işin özünden, ruhundan" bahsedilir...
TESPİTLİ YORUM
"Eve gelen misafirin 'Tuvalet var mı' deyişine ayar oluyorum.
Yok biz poşete yapıp karşı apartmanın damına atıyoruz."
NE KADAR OLDU?
İstanbul Havalimanı'nda mescidin yerini cevaplayan robota teyzemizden;
"Allah sana da nasip etsin" diyeli 6 AY OLDU
AlkışlıYorum
Bir alkış da İngilizce sınavında "Nice ..............." şeklindeki boşluğu "Nice mutlu yıllara!" şeklinde dolduran, dahi mi yoksa aptal mı olduğunu henüz anlayamadığımız öğrencime istiyorum.
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