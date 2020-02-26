Kedi dili ve edebiyatı-1
Mrooww: Seni Seviyorum.
Miioo-oo-oo: Aşığım be aşık, aç şu kapıyı da dışarı çıkalım!
Mrow: Bir yerden sesler geliyor...
Miaowbu: Beni beslemeyi yine unuttun!
Rroww-mırrr: Lütfen, şu tuvalet kabımı temizle artık, altıma yapıcam yoksa, tutamıyorum
Mmiaowmiaow: Hadi oyun oynayalım yaa
Mmioomiaww: Burada ne kadar az oyuncak var farkında mısın, bir de o elindekini sallıyorsun bana
Mmewwwew: Eve biri girdi galiba. Gidip bakmak istersen, ben yatağın sıcaklığını senin için korurum
Raoowww: Hhmm, oynayacak dahi iyi birşey olmadığına göre ben de şu koltukta tırnaklarımı bileyeyim bari.
Mmrowwwwww: Şimdi hatırladım, o doktor ziyaretinden sonra vücudumun bazı parçaları orada kalmıştı.
Rowwaraww: Ah canım, et mi getirdin. Sana mutfağa kadar eşlik edeyim..
Guuurrrrrrrrrrr: Miskin miskin güneşlenmenin tadına da doyulmuyor.
Me-e-ekk-ekk: Bu böceği yakaladım mı, öğle yemeğimize bir çeşit katmış olacağız.
Mraakkkk!: Ah be, bir kuş be, şimdi yakaladım seni KULAKLAR
Havaya dikilmiş kulak:
Her an her şey olabilir, alarm durumu.
İki yana doğru açık kulak: Neler oluyor?
Aşağı doğru inik kulak:
Savunma pozisyonuna geç.
Kulak geride ve arkadaysa:
Sinir ettin beni sonunda.
GÖZLER
Kocaman açılmış göz:
Evet, dinliyoruz işte...
Yarı açık göz: Birazdan tatlı rüyalara dalacağım.
Tamamen kapalı: Belli olmuyor mu uyuduğum? Sisli gözler: Hastalandığımı anlaman için daha ne hale düşmem gerekiyor.
Rahat bakan göz: Tam olarak benim gibi olmasan da seni seviyorum.
YARIN: DİL-PATİ, KUYRUK SÖZLÜĞÜ.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Charles Osborne 1892 – 1991 yılları arasında yaşamış Amerikalıdır.
1922 yılında 136 kilogramlık bir domuzu kesmek isterken altında kalmış ve beyninde ki hıçkırık tepkisini kontrol eden bölümü zarar gördüğü için başlayan hıçkırıkları tam 68 yıl boyunca devam etmiştir.
TESPİTLİ YORUM
"Telefonu ilk aldığı gün 16 saat kurcalamadan şarj eden birini bulursanız evlenin.
Kurallara uyar o, aldatma dersen aldatmaz."
NE KADAR OLDU?
Ankara'da bir kişi "12 yıldır piyango alıyorum hiç bana vurmuyor.
Artık bana çıksın lütfen yardım edin" diyerek Milli Piyango idaresine mektup göndereli 12 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Ukraynalı sevgilim dün yöneticilik sınavına girdi. Sınava girmeden önce bana çektiği Türkçe mesaj aynen şöyle: ''Sınava giriyorum benim için küfür et olur mu?''
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