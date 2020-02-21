Vücudunuzu daha hızlı yaşlandıran şeyler-2
Uçak kabinlerindeki nem oranı genellikle % 20'den azdır. Bu yüzden uçtuktan sonra cildimizin kuruması şaşırtıcı değil. Bundan kaçınmak için, gemiye küçük bir seyahat şişesi nemlendirici getirin ve daha fazla su için.
Bu özellikle uzun uçuşlarda seyahat ederken gereklidir.
Spor salonundan sonra duş almazsanız.
Sadece hijyenle ilgili değil, terleme de cildinizi tahriş eder, bu da hasara ve yaşlanmaya neden olabilir. Sabah ve yatmadan önce cildinizi yıkayın.
Spor salonundan sonra evde duş almak istiyorsanız, en azından yüzünüzü durulamak daha iyidir.
Çok fazla şeker ve süt ürünü tüketiyorsanız.
Bir parça meyveyi bir süre tezgahta bıraktıktan sonra biraz farklı görünmeye başlar.
Esmerleşir, çünkü şekeri proteinleri ile reaksiyona girer. Ve aynı reaksiyon, şeker kollajen ile reaksiyona girmeye başladığında vücudumuzda olur . Cildiniz donuk ve solgunlaşır.
Çok fazla takviye tüketiyorsanız.
Vitamin eksikliğinin kötü cilt, saç ve tırnaklara yol açabileceği bir sır değildir, ancak takviyeleri sürekli olarak aşırı dozda aldığınızda, sağlığınız ve gençliğiniz için de bir tehdit oluşturabilir. Hatta toksik semptomlara bile yol açabilir.
Vücudunuz her zaman "zehirlendiğinde" tüm sistemleri acı çeker, böylece daha kötü görünür ve yaşlanırsınız.
Hormon seviyenizi kontrol etmiyorsanız.
Yaşla birlikte, hormon seviyelerimiz değişir ve bir dengesizlik varsa, tüm vücudunuzu etkiler. Bu sadece ruh hali değişimlerine neden olmakla kalmaz, aynı zamanda cildiniz ve saçlarınız da değişebilir ve normalden çok daha kötü görünebilir. Salgılar kanalsız bezleri terk edemezse, yaşlanmaya yol açabilir. Kendinize bir iyilik yapın ve yılda bir kez hormon kan testleri yapın.
Bonus: "Sağlıklı" ve "düzenli" yaşlanma gibi bir şey var.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
16. yüzyılda Osmanlı'da kahvehanelerde sadece erkekler kahve içtiği için, evindeki eşine kahve götürmek zorundaydı.
Hatta öyle ki "Hangi erkek evine yeterince kahve getirmezse, karısı onu boşama hakkına sahiptir" şeklinde fetva bile çıkarılmıştı.
TESPİTLİ YORUM
Cumartesi ve Pazar günü erken uyanma sendromu diye bir şey var pazartesi sendromuna tur bindirir.
NE KADAR OLDU?
Burdur'da Hasan Yıldız isimli şahıs, 60 kredi kartına 1 Milyon TL borçlanıp "Bankalar beni gaza getirdi" diyeli 9 YIL OLDU
AlkışlıYorum
"Her gün yarım saat salıncakta sallanmak haftada yarım beden inceltiyor" konulu haberi izliyoruz.
"O kadar zayıflatacak ne var ki salıncakta?" diyorum. Annemden bilim dünyasını alt üst edecek yorum geliyor: "Düşerim diye korkarken içinin yağı eriyor işte."
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