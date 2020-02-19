Vücut yalan söylemez (dudak ve eller)
Lanetli dudaklar öfke, hor görme, hayal kırıklığı veya onaylanmama gibi olumsuz duygulara işaret edebilir.
Birisi dudaklarını ısırıyorsa, kendini rahatlatmaya çalışıyor, çünkü endişeli hissediyorlar.
Eğer ağız bir tarafı yükseltilirse, nefret veya hor görme olabilir.
Aşağı doğru çizilen dudakların köşeleri üzüntü anlamına gelir.
Boyuna dokunmak, bir kişinin rahatsızlık hissettiğinde kendini korumaya çalıştığı anlamına gelebilir.
Buruna dokunmak, bir kişinin yalan söylediğinin bir işaretidir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Meksika'da mahkumlar (kaçarken şiddet uygulamadıysa) hapishaneden kaçtıkları için cezalandırılmazlar.
TESPİTLİ YORUM
Dünyanın en büyük yalanı: 'Onların da sana selamı var...'
NE KADAR OLDU?
"Bizimkiler" dizisinin ilk bölümü yayınlanalı 31 yıl oldu. 13 yıl, 15 sezon gösterimde kalıp, Arka Sokaklar dizisiyle beraber en uzun Türk dizisidir.
AlkışlıYorum
Acil kapısının önüne kornalar çalarak 2-3 araç geliyor.
İçinden insanlar fırlıyor, klasik "Doktorlar nerede? Sedye getirin" şeklinde bağırmalar oluyor. Öndeki arabadan çıkan bir kişi, arkadaki arabaya hastayı arabadan çıkarmasını söylüyor.
Ve arkadakinin yanıtı: "SİZİN ARABADA DEĞİL MİYDİ?" Yani vatandaşlar, hastayı Rize'de bırakıp, diğer arabada olduğunu sanarak Rize'den yani 1 saatlik yoldan son sürat gelmişler...
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