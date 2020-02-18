Vücut yalan söylemez (kaş ve göz)
Yükseltilmiş ve kavisli kaşlar: Bir kişinin şaşırdığı anlamına gelebilir. Ve ne kadar şaşırırlarsa, kaşları o kadar yüksek olur.
Kaşları kaldırmak da size açıklık ve cazibe işareti.
Birlikte alçaltılmış ve çekilmiş kaşlar: Genellikle öfkeyi sembolize eder.
Kural olarak, kaşlar arasında dikey kırışıklıklar da göreceksiniz.
Birlikte çizilen ve yukarı: Doğru kaşların iç köşeleri üzüntüyü gösterir.
Aşağıya bakmak: Bir kişinin, sinir mahcup veya zayıf benlik algısı vardır ki. Bazen suçlu hissetmenin bir işareti.
Yukarı ve sağa bakmak: Bir kişinin hayal gücünü kullanmaya çalıştığını veya yalan söylediğini gösterebilir.
Yukarı ve sola bakmak: Bir kişinin bir şeyi hatırladığı anlamına gelir.
Bir kişinin gözleri bir yandan diğer yana hızla geçiş yapıyorsa: Gergin veya rahatsız hissettikleri anlamına gelir.
Açılan gözler: Genellikle korkuyu veya bir kişinin size ilgi duyduğunu veya aşık olduğunu gösterir.
Birinin gözlerinin dış köşelerinde kaz ayakları görürseniz: Bu çizgiler sevinci simgelediği için gerçekten gülüyorlar demektir.
Göz bebekleri çok küçük hale gelirse: Kızgın oldukları anlamına gelebilir.
YARIN: DUDAKLARVE ELLER.
Kaynak: brightside.me
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AlkışlıYorum
7-8 yaşlarındaki kardeş masada tuzu almaya çalışmaktadır.
Ancak başaramamaktadır.
Çırpınan kardeşi gören baba:
-Oğlum ne istiyorsun?
Yüzüne bir anda melek ifadesi takınan kardeş:
-Dünyada sevgi, barış, kardeşlik ve biraz da tuz....
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