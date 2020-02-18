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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 18 Şubat 2020, Salı

Vücut yalan söylemez (kaş ve göz)

Bir amme hizmeti daha. İnsanların yüzlerini nasıl "okuyabileceğiniz" konusunda kısa bir rehber hazırladım. Bakalım insanların vücutları ne diyormuş.



Yükseltilmiş ve kavisli kaşlar: Bir kişinin şaşırdığı anlamına gelebilir. Ve ne kadar şaşırırlarsa, kaşları o kadar yüksek olur.
Kaşları kaldırmak da size açıklık ve cazibe işareti.



Birlikte alçaltılmış ve çekilmiş kaşlar: Genellikle öfkeyi sembolize eder.
Kural olarak, kaşlar arasında dikey kırışıklıklar da göreceksiniz.



Birlikte çizilen ve yukarı: Doğru kaşların iç köşeleri üzüntüyü gösterir.



Aşağıya bakmak: Bir kişinin, sinir mahcup veya zayıf benlik algısı vardır ki. Bazen suçlu hissetmenin bir işareti.



Yukarı ve sağa bakmak: Bir kişinin hayal gücünü kullanmaya çalıştığını veya yalan söylediğini gösterebilir.



Yukarı ve sola bakmak: Bir kişinin bir şeyi hatırladığı anlamına gelir.



Bir kişinin gözleri bir yandan diğer yana hızla geçiş yapıyorsa: Gergin veya rahatsız hissettikleri anlamına gelir.



Açılan gözler: Genellikle korkuyu veya bir kişinin size ilgi duyduğunu veya aşık olduğunu gösterir.



Birinin gözlerinin dış köşelerinde kaz ayakları görürseniz: Bu çizgiler sevinci simgelediği için gerçekten gülüyorlar demektir.



Göz bebekleri çok küçük hale gelirse: Kızgın oldukları anlamına gelebilir.

YARIN: DUDAKLARVE ELLER.
Kaynak: brightside.me

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7-8 yaşlarındaki kardeş masada tuzu almaya çalışmaktadır.
Ancak başaramamaktadır.
Çırpınan kardeşi gören baba:
-Oğlum ne istiyorsun?
Yüzüne bir anda melek ifadesi takınan kardeş:
-Dünyada sevgi, barış, kardeşlik ve biraz da tuz....
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