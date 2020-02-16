Sevgililer Günü ayrılığı
- Ne oldu aşkım?
- Bugün ne?
- Pazar.
- Tarih ne?
- 14.02.2016.
- 02 hangi ay?
- Şubaaat.
- Peki tarih olarak ayın kaçındayız?
- 14'üüü?
- Yani birleştir.
- 14 Şubat.
- Afferin, 14 Şubat neee günü hayatım?
- Afyon'un düşman işgalinden kurtuluşu.
- Ya saçmalama Necmi? Dünyada ne günü.
- Ne günü? Dünyanın düşman işgalinden kurtuluşu mu?
- Necmi saçmalama?
- Ne hayatım, biliyorum konuyu nereye getirdiğini, direniyorum.
- Nereye getiriyormuşum?
- 14 Şubat Aziz Valentine günü.
Ben elin gavurunun gününü niye kutlayayım?
- Ne Aziz Valentine'si ya aşkım?
Sevgililer Günü.
- Tamam Aziz Valentine ölmüş. Elin papazı, onu mu kutluycaz.
Ben Elhamdülillah Müslümanım.
- Ya aşkım, ne alakası var dinle bu işin.
- Tamam alakası yok. 15 Şubat sevgili olmayacak mıyız?
- Bu gidişle olmayacağız.
- 13 Şubat'ta sevgili değil miydik?
- Ya canım benim, insan bir çiçek gönderir. Bir yemek yeriz.
Küçük bir hediye...
- Küçük bir hediye. Al muck muck, içimden sevgi dolu bir hediye.
- Necmi saçmalıyorsun?
- Aşkım ben bu işler kapitalist sistemin bir oyunu olarak görüyorum.
Tamamen ticari bir gün.
Bir gül oluyor 50 TL.
- Tamam olsun, kutlasan olmaz mı?
Benim için değmez mi?
- Değer değmesine de. Niye özellikle bugün. Haftaya yollasam.
- Ama Necmi ofiste bütün kızların önünde çiçek duruyor benim önüm boş ya.
- Ben onların var yaa...
- Kimlerin, kızların mı?
- Hayır onlara çiçek alan sevgililerin.
- Adam adam onlar.
- Ben madam mıyım ne demek istiyorsun.
- Sen öküzsün.
- Tabii ben öküzüm değil mi?
Ot isteyen sensin ama?
- Ne otu?
- Çiçeği bizim köyde inekler yiyor.
- İnek dedin bana yani?
- Sen de öküz dedin.
- Tamam Necmi 15 Şubat'ta sana hayatında başırılar dilerim.
- Şimdi ne oldu ya? Alooo aloo kapattı ya. Allah Allah ne dedim ben ya. Anlıyamıyorum bu kadınları.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Guy de Maupassant.
Kendisi sürekli Eyfel Kulesi'ndeki bir kafede oturur ve "Madem kuleden nefret ediyorsun, o halde neden hep buradasın?" diye laf dokunduranlara da "Paris'te Eyfel'in görünmediği tek yer burası." cevabını verirmiş.
TESPİTLİ YORUM
Bitmiş pili ısırıp tekrar kumandaya takan bir insandan ilişkiyi kabul etmesini bekleyemezsin
NE KADAR OLDU?
Eşine böbreğini veren Maviş Erdoğan, aldatıldığını öğrenince verdiği böbreği canlı yayında geri isteyeli BİR KAÇ GÜN OLDU
AlkışlıYorum
Diyet yapan arkadaşın börek yediği görülür.
- Ulan hani diyetteydin sen?
- Öyle deme olum.
Ekmeği kestim...
- Haa iyi o zaman.
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