Boru hesabı

Fizikçi, matematikçi, kimyacı, jeolog ve antropologdan oluşan heyet, bir araştırma için arazide bulunmaktadır.

Birden yağmur bastırır.

Hemen yakındaki bir arazi evine sığınırlar. Ev sahibi bunlara bir şeyler ikram etmek için biraz ayrılır.

Hepsinin dikkati soba üzerinde toplanır. Soba yerden 1 metre kadar yukarda, altındaki dizili taşların üzerindedir.

Sobanın niçin böyle kurulmuş olabileceğine dair bir tartışma başlar.

Kimyacı: Adam sobayı yükselterek aktivasyon enerjisini düşürmüş, böylece daha kolay yakmayı amaçlamış.

Fizikçi: Adam sobayı yükselterek konveksiyon yoluyla odanın daha kısa sürede ısınmasını sağlamak istemiş.

Jeolog: Burası tektonik hareketlilik bölgesi olduğundan herhangi bir deprem anında sobanin taşların üzerine yıkılmasını sağlayarak yangın olasılığını azaltmayı amaçlamış.

Matematikçi: Sobayı odanın geometrik merkezine kurmuş, böylece de odanın düzgün bir şekilde ısınmasını sağlamış.

Antropolog: Adam ilkel topluluklarda görülen ateşe tapmanın daha hafif biçimi olan ateşe saygı nedeniyle sobayı yukarıya kurmuş.

Bu sırada ev sahibi içeri girer ve ona sobanın yukarda olmasının nedenini sorarlar.

Adam cevap verir: Boru yetmedi!.



LÜZUMSUZ BİLGİLER

Awumbuk ne demektir?

Papua Yeni Gine'de kullanılan bir sözcük. Evinizi ziyarete gelen misafirler gittikten sonra evin bir anda size boş gelmesiyle birlikte içinizde oluşan yalnızlık hissini tanımlar.



TESPİTLİ YORUM

43 numara kadın ayağı mı olur ya? Çocuğuna terlikle vurmaya kalksa çocuk beyin kanamasından ölür.



NE KADAR OLDU?

Hindistan'ın Kerala eyaletinde şebekeye kaçak alkol karışması sonucunda, bir apartmanın musluklarından likör akmaya başlayalı 1 HAFTA OLDU



AlkışlıYorum

Aklıma anneannemle, 1-2 sene önce yaptığımız bir konuşma geldi. O zamanlar final haftasının gerginliği her yanımı sarmış, bir yandan da eski sevgilimin ihanetini hazmetmeye, yolumu bulmaya çalışıyorken depresyon hali kaçınılmaz tabii. Anneannem arıyor ve "Niye yazlığa gelmiyorsun, hiç bizi arayıp sorduğun da yok! İyice koptun bizden." diyor, durumumu anlaşılır şekilde izah etmeye çalışıyorum verdiği cevap beni benden alıyor:

"Niye depresyona giriyorsun! Gel burada denize gir evladım...".