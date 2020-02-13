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Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 13 Şubat 2020, Perşembe

Kadınların gizli güçleri

Koku alma duyusu gelişmiş olduğu için adamın onu aldattığını anlayabilir. İğrenç tarafı da, erkeğe yaklaştığında aldığı kokunun ne olduğunu bilir.
Bulaşık makinesinde olmayan yerler yaratmak bunlardan biridir. Ayağı denk almak lazım, duş aralığı fazla açılırsa insan kendini de bulaşık makinesinin içinde buluverir mazallah.
Bulaşık makinesini yerleştirirken aynı anda; çay demlemek, Türk kahvesi yapmak, çöp atmak, yemek yapmak, TV seyretmek ve telefonla konuşarak aynı zamanda da kocasına laf yetiştirebilmek sadece bazılarıdır...
Sessizliği sağır edici olur.
15 santimlik topukla son sürat koşabilir.
Tek el hareketi ile bütün trafiği durdurabilir.
Araba kullanırken aynı zamanda aynada makyaj yapabilir.
Topuklu ayakkabı ile de çok rahat araba kullanabilir.
Her türlü börtü böcekten korkup da suyun kaynama noktasında hazırladıkları ağdaya dayanabilmeleri ayrı bir tartışma konusudur.
Gözleriyle karşısındaki erkeğe yön verebilir... Ama kocaman açılmış gözler veya kısılmış/çekilmiş gözler.
Her durumdan haklı çıkabilme yetenekleri vardı.
Bir şekilde haklı çıkarlar ve sonrasında işin ilginci kendinizi gerçekten de suçlu hissetmeye başlarsınız ve suçlu olduğunuza inanırsınız. Bu fiziğin açıklayamayacağı bir şeydir, yani doğa üstüdür.
Başka bir kadından etkilendiğinizi anlayabilmeleri bütün içgüdüsel yeteneklerinden sadece bir tanesidir.
Toplum içinde hiç çaktırmasa bile, gözlerden uzak yerlerde sinsice diyet yapan hemcinsini gözünden şıp diye anlar.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Kazlar uçarken yaralanır ya da hastalanırlarsa ona yardım etmek için diğer kazlar sürüden ayrılıp onu korurlar. Yaralı kaz tekrar uçabilene ya da ölene kadar yanından ayrılmazlar.

TESPİTLİ YORUM
Allah en yakın arkadaşlarınıza aşk acısı çektirmesin, olan bize oluyor.

NE KADAR OLDU?
İstanbul Eminönü'nde bir televizyon kanalının muhabirinin "En büyük hayaliniz nedir" sorusuna bir vatandaşın "Metrobüs almak" diye cevap vereli 2 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Amsterdam sokaklarında hippi kılığı ve gitarı ile şarkı söyleyen çocuk para isteyince elime gelen 20 euroyu gösterip, "Söylediğin şarkıyı anlamıyorum, Türkçe çalarsan parayı veririm" dedim.
Çocuk hiç tereddüt etmeden gitarla Ankara'nın Bağları'nı çaldı, parayı da kaptı!
Ne diyeyim, o kılıkla sakın memlekete gitme Bayburtlu Orhan...
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