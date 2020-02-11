Biraz tebessüm
Kebapçıya, "Abi Urfa ile Adana arasında ne fark var?" diye sordum. "300 kilometre" dedi. Sustum, lahmacun söyledim, yiyorum.
Ben sineği öldürmemek için camı açıyorum. O gidip arkadaşlarını getiriyor, şerefsiz.
Mantara bile kültür veren Rabbim, sana vermediyse, vardır bi bildiği!
Doğru insanı bulduğunuzda beni de çağırın ne olur. Neye benziyormuş şu, bi bakıyım.
Meraktan çatlayacağım valla!
"Erkeklerin hepsi odun" diyen kızlar, sabah o kadar makyajı ormana gitmek için mi yapıyorsunuz?
Doktora gittim, "Ağrı nerde?" dedi. Doğu Anadolu Bölgesinde" dedim. Oksijen tüpüyle kovaladı beni. Salak mıdır nedir?
Bir erkeğin en lezzetli yeri başının etidir.
Milyonlarca kadın yanılıyor olamaz…
Uzaydan astronot kağıda şunu yazmış.
"Burada Tanrı falan görmüyorum!" Aşağıdan efsane bir yorum gelmiş.
"Oksijen tüpün bittiğinde göreceksin!!!"
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1958'te Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Başvekil kupasında maç 1-1 eşitlikle bitince kupa ikiye bölünmüştür.
TESPİTLİ YORUM
Güne senle başlamak ne kadar güzel, ilk sana dokunmak, uyandığımda yanı başımda olman falan canım telefonum...
NE KADAR OLDU?
Nefise Karatay. Büyük oyuncuların role hazırlanma hikayelerinden etkilenerek rol alacağı dizi için otopsi izlemeye kalkışınca bayılalı 11 YIL OLDU
AlkışlıYorum
"MÜSAİT bir yerde inebilir miyim şoför bey?" dedim.
"İnsan inanırsa başarır abla." dedi. İnandım, başardım, başarımı sana adadım yurdum filozof şoförü...
ESKİ kocam yeni sevgilisiyle evlenme kararı almış ama daha kimsenin haberi yokmuş, ilk kez bana söylüyormuş.
Bak sen, pek bir gururlandım ben şimdi...
DUVAR
Erkekler siyasetçi gibidir, kazanana kadar vaat verir.
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