İlişkiyi çıkmaz sokakta nefessiz bırakan davranışlar!
Sürekli alınganlık yapmak.
Hayatınızdaki insanın her söylediğini yanlış anlayıp, ona karşı savunma ve saldırı pozisyonunda olmak; ilişkiyi yıpratma yolunda en büyük etkenlerdendir.
Kimse sizin bebek bakıcınız değil! İlişkinin kendine has alınganlığının üstüne sakın çıkmayın..
İncir çekirdeğinden atom bombası oluşturma.
En ufak şeylerden tartışma çıkartacak şekilde sık boğaz ederseniz. Çatlayan fay hatları büyük yıkımın habercisi olacaktır.
Her ne kadar sinirli bir yanınız olsa da kendinizi dizginlemek zorundasınız.
Söylemlerinizi çok dikkatli seçin.
Unutmayın, karşıdaki birey sevgili sıfatından önce bir insan ve onun sizin sevgiliniz olması kırılmayacak, alınmayacak birisi olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir.
Dolaylı yola da gitmeyin nazikçe anlatın.
Sevgiliyi önemsememek.
Kimse kimsenin hayatında karşılıklı değer olmadan durmaz.
En azından kendisini bilen insanlar durmaz. Önemsemek, önemsediğini göstermek aradaki bağları güçlendirecektir.
Israrcı olmak ve sürekli sorgulamak.
Hoşunuza gitmeyen yönleri uygun, anlaşılır bir dille ifade edebilirsiniz. Bunun dışında sevginin yaptırım gücüne dayanarak sevgilinize notalar çekmeyin.
Bir insanı farklı kalıba sokmaya çalışmak en büyük kabalıktır. Zaten kendisine saygısı olan insan bunu kendisi istediği için yapacaktır. kizlarsoruyor.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Neil Armstrong'un 82 yaşındaki büyükannesi ünlü astronota Ay'a gittiğinde etrafa iyice bakıp "içine sinmiyorsa" Ay'a adım bile atmamasını tembih etmiştir. Ve Neil Armstrong atmamayı kabul etmiştir.
TESPİTLİ YORUM
Kıskanan bir kadın, Sherlock Holmes kadar araştırmacı, Angry Birds kadar kızgın, Testere kadar psikopat olabilir ama candır o can.
NE KADAR OLDU?
İsmail A.isimli bir kişi, eşiyle arasını bozmak isteyen kaynanasının evini 'Genelev' diye tanıtan broşürler bastırıp dağıtalı 12 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Saat sabahın altısı.
Çok soğuk ve yağmurlu bir gün.
Koşar adımlarla otobüse yetişmeye çalışıyorum.
Yatağımda olmak için neler vermezdim diye düşünürken, yanından geçtiğim çöpçü beni şöyle bir süzdükten sonra, "Ben istesem varmazdın, benim hanım mışıl mışıl uyuyordur şimdi" dedi. Bense hala nasıl bu kadar haklı olabildiğine şaşıyorum.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Bekleme boşuna 09 Şubat 2020, Pazar Metrobüsün boş gelmesini beklemek gibidir. Son ayakta tek atının birinci gelmesini beklemek gibidir. Hayal kurmaktır...
- İş ilanları sözlüğü 08 Şubat 2020, Cumartesi Prezentabl: Pazarlamacı yapcaz biz seni. Seyahat engeli bulunmayan: Evliler çoluk çocuk sahibi olanlar gelmesin. Ayrıca...
- 90-95 arasında doğmuş nesil 07 Şubat 2020, Cuma Pokemon, dragonball, beyblade, tsubasa gibi animeler bu neslin çocukluğuna denk gelmiştir. Pokemon tasolarıyla...
- Kuşun benzini bitti 05 Şubat 2020, Çarşamba Geçenlerde üniversiteden bır arkadaşın doğum gününe gittik. Ona muhabbet kuşu aldık. Dışarıda bir işimiz vardı....
- Sevgilinle bunları konuşma sakın 04 Şubat 2020, Salı Eski sevgili. Biliyoruz arada sırada eski sevgilini stalklıyorsun, hatta onun yeni sevgilisini ve en yakın arkadaşının...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.