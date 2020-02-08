İş ilanları sözlüğü
Seyahat engeli bulunmayan: Evliler çoluk çocuk sahibi olanlar gelmesin.
Ayrıca oturmak yok, yağmur çamur sıcak soğuk geziyorsun.
Ücret dolgundur:
Ölmezsin merak etme
Yetiştirilmek üzere:
Sabah akşam koşturup ananı ağlatacaz hiç meraklanma sen
Analitik düşünme yeteneğine sahip: Bizim patron çok fantastik bi tip, ağzınla kuş tutmanı bile isteyebilir ona göre
Ekip çalışmasına yatkın: Bir gruba dahil olacaksın grup lideri ne derse onu yapacaksın.
Diksiyonu düzgün:
Telefonlar sana emanet.
Liderlik vasıflarına sahip: Uzun boylu, iri yarı, tercihen gür bir sese sahip.
Hızlı ve esnek çalışma temposuna uyum sağlayabilecek...:
Haftada 60 saat çalışıp 40 saatlik ücret alacak esnekliğe sahip birilerini arıyoruz.
Ücret tatminkardır:
Bu pozisyon için aklımızdan geçen ücreti kabul etmeniz bizi ziyadesiyle tatmin edecektir.
Konusunda en az 5 yıl deneyimli: Genç zıpır tipler istemiyoruz.
Tercihen İngilizce:
Yapacağınız işle bir ilgisi yok ama, bu sıra herkes İngilizce bilen eleman arıyor.
Bir bildikleri olmalı.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Yapılan araştırmalarda kadınların içgüdüleri nin yüzde 88 oranda doğruyu hissettikleri ortaya çıkmış.
Yani kadın bir şeyden şüpheleniyorsa yüksek ihtimalle doğrudur erkekler benden söylemesi.
TESPİTLİ YORUM
İnsan hissettiği yaştadır lafı doğruysa, sabah kalktığımda 110, öğlene doğru 50, akşam 30, gece yarısı 18 arabada 5 evde 15 yaşındayım.
NE KADAR OLDU?
Bursa'nın İznik ilçesinde diş muayehanesi için hastaneye gelen bir kadın sıra beklerken "Burası pis" diyerek eline aldığı fırça ile koridoru süpüreli 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Karıma sevgililer günü hediyesi almak için paspal bir şekilde girdiğim lüks mağazada ben girdikten hemen sonra yapılan "Değerli müşterilerilerimiz, lütfen çantalarınızı ve değerli eşyalarınızı yanınızdan ayırmayınız." anonsunu üstüme alındım, bilesiniz..
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- 90-95 arasında doğmuş nesil 07 Şubat 2020, Cuma Pokemon, dragonball, beyblade, tsubasa gibi animeler bu neslin çocukluğuna denk gelmiştir. Pokemon tasolarıyla...
- Kuşun benzini bitti 05 Şubat 2020, Çarşamba Geçenlerde üniversiteden bır arkadaşın doğum gününe gittik. Ona muhabbet kuşu aldık. Dışarıda bir işimiz vardı....
- Sevgilinle bunları konuşma sakın 04 Şubat 2020, Salı Eski sevgili. Biliyoruz arada sırada eski sevgilini stalklıyorsun, hatta onun yeni sevgilisini ve en yakın arkadaşının...
- Farklı ülkelerde yaptığınızda utanabileceğiniz davranışlar 03 Şubat 2020, Pazartesi Japonya'da bahşiş bırakmak: Japonya sınırları içerisinde bahşiş bırakmak, hoş görülmeyen bir davranış. Hatta adisyonların...
- Sosyal medya kullananlar dikkat 02 Şubat 2020, Pazar Kanada'da öğrenci olan Mollie O'Brien, küçük kuzenini eğlendirmek için ağzına soktuğu mızıkanın orada kalması sonucunda...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.