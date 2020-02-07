90-95 arasında doğmuş nesil
Koleksiyonum hala duruyor.
Dışarıda oynayan son nesildir. Bu bir çocuğun gelişimi için çok önemli. Hem zeka hem el göz koordinasyonu açısından.
Hava karardıktan sonra oynanan saklambaçın verdiği hazzı başka ne verebilir? Seksek'in? renkli istopun? Saklambaç oynayan elime mum diksin:)
Aynı zamanda atari ve tetris oynayan da son nesil. Yarısı Mario olan 1000000'in 1 kasetlerinden bolca almıştır.
Contra'yı bitiremedeği için dellenmiştir.
Walkman, cd player gibi aletlerden müzik dinlemeni keyfini yaşamış. işportacılardan alınan korsan kaset ve cd'nin dibine vurmuştur.
Bilgisayar yine bu neslin döneminde yaygınlaşmış. Diablo, Half Life, Age of Empires, Doom vb. gibi efsanevi oyunları oynamıştır ve bu yıllardan kalan mutlaka bir oyunu hala oynuyordur.
99 depremini bir çoğu net şekilde hatırlamaktadır. Neredeyse 1 aydan fazla herkesin çadırda yatmasını. Okulların 1-2 ay ertelenmesini...
Galatasaray'ın UEFA kupası şampiyonluğunu, Türkiye'nin 2002 dünya kupası macerasını görmüştür.
Bu nesil bolbol bisiklet sürmüştür. Bisikletini süsleyip durmuştur. Janta takılan şeyler vardı yıldızlı falan.
Lazer, boncuklu tabanca, su tabancası, sapan, uçurtma gibi aletlerle haşır neşirdir.
Hugo ve Tolga abi'nin sıkı bir takipçisidir. Hugo'ya küfür eden çocuk efsanesini yayanlardandır.
Tom ve Jerry, Buggs Bunny, Duffy Duck, Road Runner, Ninja Kaplumbağalar, Taş devri, Jetgiller, Pembe Panter, Scooby Doo ve aklıma gelmeyen onlarca daha çizgi fimi izlemiştir. O zamanlar amma çok çizgi film veriyolardı be.
Latin Amerika pembe dizileri, Çılgın Dediş, Ruhsar, Şahane pazar, Süperbaba, mahallenin muhtarları, 7 numara, yılan hikayesi gibi yapımları izlemiştir. eksisozluk/slashedduff
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Tarihte ilk savaş uaçağını İtalyanlar üretmiş. İlk savaş uçağını da düşüren türkler olmuş.
TESPİTLİ YORUM
Kadınlar sevmek için 3 şey ister;
1-) Güven
2-) İlgi
3-) Sevgi, dürüstlük, para, sadakat, iltifat, çiçek, aşk, ayakkabı, çanta, araba, ev.
NE KADAR OLDU?
Emre Belözoğlu'nun Zokora'ya ırkçılık yapmasının ardından Trabzonspor taraftarı, kafalarına siyah poşet geçirip olayı protesto edeli 8 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Yemek masamın üstünde duran modeme uzun uzun bakan anneanem 'Bu ne?' diye sordu.
Ben de kolay anlasın diye 'Hani benim bilgisayarım var ya onunla internete giriyorum.
İşte internete girmek için o kutu zorunlu.' diye uzun uzun açıkladım. Anneannem dinledi beni; 'Yani modem bu' dedi ve konu kapandı….
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