Kuşun benzini bitti
Geldiğimizde ise ilk önce eve ben girdim ve baktım koyduğumuz yerde kuş yok.
Hemen arkadaşın babaannesine döndüm.
Arkadaşımın da babaannesi yaşlı; direk teyzeme yöneldim:
"Teyze, Ne yaptın kuşu?" "Aa.. O kuş muydu. Ben onu pasta sandım, buzdolabına koydum." Ben, "Ne?.. Buzdolabına mı koydun?" Direk buzdolabına koştum, kapağını açtım, baktım kuş karşımda. Neyse kuşu donmak üzereyken aldım.
Biraz daha geç kalsam kuş donarak ölecek. Her neyse kuşu alır almaz arkadaşımın evinin altındaki veterinere götürdüm. Yanımda bir arkadaşım daha geldi.
Veteriner beni kapıdan içeri girer girmez gördü:
"Bu ne hal?" dedi.
Ben olayı kısaca anlattım:
"Arkadaşın doğum günü vardı. Arkadaşa doğum günü hediyesi olarak kuşu aldık" dedim.
- Kuşu masanın üstüne bıraktık, dışarıda bir işimiz vardı, onu hallettik. Eve geldiğimizde kuşu masanın üstünde değil buzdolabında bulduk.
Arkadaşımın babaannesi yaşlı, kuşu pasta sanıp buzdolabına koymuş. Ben de alır almaz getirdim.
"Ben de" dedi ve devam etti:
- Benzin var, alın şu benzini kuşun gagasını açın, bir damla damlatın, bişi kalmaz.
Neyse benzini aldık, kuşu eve götürdük.
Daha sonra eve geldik, kuşun gagasını açtık, birkaç damla benzin damlattık.
Benzin damlatır damlatmaz kuş kutunun içinden bir fırladı, evin içinde 4 dönüyoo.
Şanssızlık işte balkon kapısı da açık kalmış. Kuş balkon kapısından bir kaçtı, o hızla karşıda apartman duvarı var.
Kuş o hızla giderken apartman duvarına çarptı.
- Sence ne olmuştur?
"Öldü mü?" dediğinizi duyar gibiyim.
- Ölmedi, benzin bitti be yavvv walla...
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Şemsiye 4 bin yıl önce Mezopotamya'da yağmurdan değil güneşten korunmak için icat edildi.
TESPİTLİ YORUM
Üçlü prizden hangi fişi çıkartmak istersem isteyeyim, önce hep televizyonun fişi denk geliyor. Kendi aralarında bir racon var galiba.
NE KADAR OLDU?
Ankaragücü futbolcusu Orgill, penaltı noktasına oturarak, 'Penaltı gelene kadar buradayım' deyip penaltıyı takımına kazandıralı 2 GÜN OLDU
AlkışlıYorum
Futbol düşkünü babanın bu spora zerre kadar ilgi duymayan oğluna meşin yuvarlağı sevdirme çabasını izliyorum uzaktan.
Top ortada duruyor, 6-7 yaşlarındaki çocuk hoşnutsuz bir şekilde etrafa bakınıyor.
Baba az ileriden sesleniyor çocuğa; "Oğlum, vursana topa" diye. Çocuk aynı ilgisiz tavrıyla babaya soruyor:
"Neden?"
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