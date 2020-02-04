Sevgilinle bunları konuşma sakın
Sadece merak ediyorsun. Bu merak duygusu özellikle kızların doğasında olan bir şey.
Ancak bu durum ve eski sevgilinle olan anıların, şu an hayatındaki kişiyle paylaşabileceğin en son şey olmalı. Bu hem ilişkinde kıskançlık krizlerine sebep olabilir hem de aranızdaki güveni sarsabilir.
Diğer önemli bir nokta ise para konuları. Ona sürekli paradan bahsedip, çok beğendiğin gösterişli yüzüğün gösterişli fiyatından bahsedersen, seninle alakalı yanlış düşünceler kafasında belirmeye başlayabillir.
Ailenle alakalı kötü yorumlar yapman, karşı tarafın da ailene bakış açısını olumsuz etkiler. Ailenle elbette problemler yaşayabilir ve bundan sevgiline bahsedebilirsin.
Ancak problemler elbette ki hallolur, onlar hakkında sonradan pişman olacağın şeyler söylememelisin.
Sürekli işkolik muhabbetler yapmak yani sürekli iş yerinde yaşadığın sıkıntılardan bahsetmek karşı tarafı bunaltır. Elbette iş yerinde yaşadığın sorunları danışıp, akıl alabilirsin ama sürekli bu konulardan yakınmak hem bir işe yaramaz hem de karşı tarafın canını sıkabilir.
Senden önce ben muhabbetleri de karşı tarafın canını sıkacaktır. Tamam gençtin, hızlıydın anlıyoruz ama "Senden önce ben tüm partilere giderdim" gibi cümleler bayağı itici oluyor.
İlişkinizi yıpratma derim.
Bir diğer hassas nokta evlilik. Bilindiği gibi çoğu erkek evlilik konusu geçince geriliyor ve korkmaya başlıyor.
Evliliği çok istediğini de biliyorum ama bundan olabildiğince az bahsetmelisin. Ama onunla hayatını en kısa sürede birleştirmek istiyorsan, hayatın onunla birlikteyken ne kadar anlamlı olduğunu ve onunla çok mutlu olduğunu hissettir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Tersten okunuşları da aynı olan kelime, sayı veya cümlelere palindrom denir. Bugün (02.02.2020), içinde bulunduğumuz yüzyıldaki tek; büyük ihtimalle bizim görebileceğimiz de son palindromik gün olarak tarihteki yerini aldı.
TESPİTLİ YORUM
Üçlü prizden doğru fişi çekmeye çalışırken kendimi bomba imha uzmanı gibi hissediyorum.
NE KADAR OLDU?
Uşakspor- Velimeşespor maçının 90. dakikasında Velimeşespor penaltı kazanıyor.
2 penaltıyı da çıkaran kaleci Ersin, kural ihlali yaptığı gerekçesiyle kırmızı kart görüyor. 3. penaltıyı sağ bek Levent kurtaralı 10 GÜN
OLDU
AlkışlıYorum
Dün haberlerde çıkan tekstil sektörünün krize girmesine kocamın yorumu:
"Bak bir aydır alışveriş yapmıyorsun, tekstil krize girmiş!"
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