Farklı ülkelerde yaptığınızda utanabileceğiniz davranışlar
Fransa'da hesabı bölüşmek: Fransa sınırları içerisinde hesabı bölüşmek, pek de hoş karşılanmaz. Hatta Fransızlar'ın büyük bir çoğunluğu parayla ilgili konuşmayı sevmez. Bu nedenle uzun hesap kavgalarından da hiç haz etmezler. Tabii büyük bir grup olarak gittiyseniz, hesabı bölüşmenizde hiçbir sıkıntı yok!
Yunanistan'da el sallamak: Yunanistan sınırları içerisinde el sallamak, bir tür merhabadansa "Yok, ben almayayım…" anlamına geliyor ve hoş karşılanmıyor.
Hindistan'da karşı cinsten bir insana dokunmak.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde başkasının fotoğrafını izinsiz bir şekilde çekmek:
Eğer bir arkadaşınızın ya da tanımadığınız bir yabancının fotoğrafını izinsiz bir şekilde çekiyorsanız (Siz manzarayı çekmek isterken bir yabancı kareye dahil olmuş olabilir) bu durum büyük bir suç teşkil ediyor. Hatta öylesine ciddi bir suç ki çektiğiniz fotoğrafı sosyal medyada paylaşmak, 6 ay hapis cezasıyla ya da 136 bin 130 dolarlık bir cezayla sonuçlanabiliyor.
Avustralya'da sıraya kaynak yapmak: Eğer Avustralya ya da İngiltere'deyseniz sıraya kaynak yapmanız hiç ama hiç hoş karşılanmayacaktır.
Hollanda'da bisiklet yolundan yürümek: Biliyorsunuz ki bisiklet kullanımı Hollanda'da oldukça yaygın.
Dolayısıyla yürümek için yaya yolu yerine bisiklet yolunu tercih ettiğinizde sonuçları pek de hoş olmuyor.
Bulgaristan ve Arnavutluk'ta kafanızı yukarı aşağı sallamak: Biliyorsunuz ki birçok ülkede kafayı yukarı ve aşağı sallamak, "Hayır" anlamına gelir ancak Arnavutluk ve Bulgaristan'da durum tam tersi! Yani biriyle iletişim kurarken beden dilinize ve mimiklerinize dikkat etmeniz şart.
Singapur'da kuşları beslemek:
Singapur sınırları içerisinde kuşları beslemek ya da halka açık alanda sakız çiğnemek isterseniz, yüklü miktarda para cezalarını da göze almanız gerekiyor. listelist.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Bir İngiliz süvari subayı olan Binbaşı Walter Summerford, I. Dünya Savaşı sırasında atının üzerinde Belçika'daki savaş alanına giderken üzerine düşen yıldırım belden aşağısının geçici felç olmasına sebep oldu. Sonra Kanada Vancouver'a yerleşti. Burada balıkçılıkla uğraşan Summerford, 1924 yılında bir gün nehir kenarında bir ağacın altında otururken ağaca yıldırım düştü ve sağ tarafı tamamen felç kaldı. 2 yıl sonra yürüyebilmeye başlayan Summerford, sürekli yürüyüş yaptığı parkta 1930 yılında üçüncü kez yıldırıma yakalandı ve bu kez tamamen felç oldu.
1932 yılında da hayatını kaybetti.
Ancak yıldırım yine peşini bırakmadı.
Ölümünden dört yıl sonra dördüncü yıldırım mezar taşına düştü.
TESPİTLİ YORUM
Millet 10 dakikada duş alıyor, ben o sürede daha suyun sıcaklığını ayarlayamıyorum lan.
NE KADAR OLDU?
Mahmut Tuncer, "B harfi çok önemlidir.
Eğer olmasaydı Bülent'e, Ülent Bursa'ya Ursa derdik" diyeli 17 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Babam havalimanında ismi anons edilinceye kadar beklemiş.
Ne yapsın, herkesi tek tek anons ederek uçağa aldıklarını zannetmiş adamcağız.
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