Bugünkü
Takvim
Lütfi Albayrak Lütfi Albayrak
  • 02 Şubat 2020, Pazar

Sosyal medya kullananlar dikkat

Kanada'da öğrenci olan Mollie O'Brien, küçük kuzenini eğlendirmek için ağzına soktuğu mızıkanın orada kalması sonucunda hayatının en zor anlarından birini yaşadı.
"Tüm mızıkayı ağzıma soktum ve şimdi orada kaldı." Tüm Tik- Tok kullanıcıları gibi, Mollie de takipçilerini eğlendirecek ve belki de 'vay be' dedirtecekti.
Ta ki, mızıka ağzında sıkışana kadar...
Mollie'nin mızıkadan kurtulduktan sonra söylediklerine göre; o anki panikle her nefes alıp verişinde, mızıkadan ses geliyordu. Gelen sesi, videoda da duyabilirsiniz.
Mızıkayı çıkaramayacağını anladığı zaman kafasından ne geçtiği soruldu...
Ve cevabı "Kelimenin tam anlamıyla annemin beni öldüreceği" oldu.
Ancak, Mollie'nin söylediğine göre; annesi beklediği gibi bir tepki vermedi, sadece nasıl bu kadar garip bir çocuk yetiştirdiğini düşünerek şoka girdi.
Apar topar diş hekimine götürülen Mollie'nin ağzındaki mızıka, ağzını açık tutmasını sağlayan bir mekanizma sayesinde çıkarıldı.
Hekim; şanslı bir şekilde zarar görmeyen Mollie'ye bunu bir daha yapmamasını söyledi. Umarız ki objelerin, amacı dışında kullanılmasının ardından olabilecekler kulağınıza küpe olmuştur. https://www.buzzfeed.com.

LÜZUMSUZ BİLGİLER
Beatrice'de ki batı yakası baptist kilisesi korosu için her çarşamba saat 7.20'de bir prova yapardı. 1 Mart 1950'de bir çarşamba günü 7.27'de gaz sızıntısından bir patlama yaşandı.
Mucizevi bir şekilde kimse zarar görmedi çünkü koronun 15 üyesinin tamamı ilk defa provaya geç kalmıştı.

TESPİTLİ YORUM
Facebook profiline vesikalık koyan amcayla dalga geçiyorsunuz da; adam napsın, 55 yaşında aynadan foto mu çeksin?
Ben anlıyorum seni amca.

NE KADAR OLDU?
Burnuna estetik yaptıran Ajda Pekkan, operasyonun nedenini "Gözlük kullanmasına bağlı olarak gelişen çökme sonucu nefes alma zorluğu" olarak açıkladığı sırada gözlük takmayı ihmal etmeyeli 29 YIL OLDU

AlkışlıYorum
Sabahları 1 dakikalık uykunun hesabını yaparken saat 7:30'da durakta saçları yapılmış full makyajlı kadınlar gözümde kahramandır.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Yazarlar Lütfi Albayrak Sosyal medya kullananlar dikkat
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ