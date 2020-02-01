Saçma sorular
Unutamadığınız bir anınızı anlatır mısınız?
Tek başınıza ıssız bir adaya düşseniz ve yanınıza sadece üç şey almanıza izin verilse, neler alırsınız?
Çalıştığını gördüğün birinin yanına giderek;
"Eeeee ne yapıyorsun? Çalışıyor musun?..."
Kadının eşi kapıyı anahtarı ile açar ve içeri girer.
Kadının verdiği ilk tepkisi şu:
Geldin mi hayatım?
Telefonla bir arkadaş evinden aranır, telefon açılır:
Evde misin?
Kapı çalınır, duofondan bir ses duyulur: Kim o?
Kapıyı çalandan cevap:
Ben...
İki sevgili el ele oturmaktadırlar.
Kız yanındaki aşkına sorar: Beni seviyor musun?
Cenazede hıçkırıklar içindesindir. Gelir yine:
Hığğğğ... Tanır mıydınız?
Nişanlanırsın: Eee ne zaman düğün?
Evlenirsin: Eee ne zaman çocuk.
Çocuk yaparsın: Eee ne zaman ikinciyi düşünüyorsunuz?
Üstünden TIR geçmiştir, canlısındır ama kırılmadık kemik kalmamıştır, kanlar içindesindir vs.
- İyi misin?
Adam eve kocaman bir buket çiçekle gelir.
Karısı: Sevgiliiiimmmm bana çiçek mi aldıınnnnn?
Doğumgününde: Kaç oldun sen şimdi?
Aaa sevgilin yokmuuuuu???
Yılbaşı partisi varmış.
- Aaa ne zaman?
Yeni tanışılan kimse hakkınızda bilgi sahibi olmak için sorar:
-Kaç kardeşsiniz?
- 4 kız kardeşiz.
- Hıım, erkek kardeşin yok mu?
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Güney Kore'de bir çiftlikte yetiştirilen Jennang isimli at üşengeçliği ile ünlenmiş.
Çünkü kim sürmeye çalışsa ölü taklidi yapıyor ve inandırıcı olmak için dilini bile çıkarıyormuş.
TESPİTLİ YORUM
Kafeden ayrılırken masada kalan yarım su şişesini de alıp çıkan kızla evlenin beyler.
Ama sakın ayrılmayın donunuza kadar alır valla.
NE KADAR OLDU?
İbrahim Tatlıses, Dalyan'da düzenlenen 'Uluslararası Dalyan Caretta Carettakültür ve Turizm Festivali' kapsamında verdiği konserde "Buradaki kurbağaları herkes biliyor" diyeli 20 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Bağdat Caddesi'nde bir polis arabası;
- FG 029, FG
029 park edilir mi oraya beyefendi...
Oradan geçen bir başka polis arabası;
- Beyefendi deyişini yerim senin Nuri!.
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