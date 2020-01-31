Aşkın 7 seviyesi
1-Etkilenme 2-Çekim 3-Çaba 4-Sevgi ve heyecan 5-Saygı 6-Sıkkınlık 7-Nefret
MUTLU SEVİYE:
1. Tanışma 2. Baş başa vakit geçirme 3. Elini tutma 4. Öpüşme 5. Dokunmak 6. Evlilik 7. Çocuk
NOTALI SEVİYE:
1- Do 2- Re 3- Mi 4- Fa 5- Sol 6- La 7- Si
GÜNLÜK SEVİYE:
1. Pazartesi bakıştık 2. Salı tanıştık 3. Çarşamba arkadaştık 4. Perşembe iki aşık 5. Cuma alıştık 6. Cumartesi tartıştık 7. Pazar ayrıldık
GERÇEKÇİ SEVİYE:
1) Aşık olmamalıyım 2) Aslında hoş biri 3) Aslında anlayışlı biri 4) Allah'ım mükemmel biri 5) Eksik birşeyler var 6) Çok farklıyız 7) En iyisi ayrılmak YAN ETKİLİ SEVİYE:
1. Kalp çarpıntısı, elini kolunu nereye koyacağını bilememek.
2. Mesaj atsam mı, arasam uyuyo mudur ikilemleri 3. Karşındakine açılarak duygularını tescil etmek (platonikse burda stalker müessesi devreye girer ve yukarıdaki 1 ve 2. maddeler döngü olarak yaşanır.) 4. İçi içine sığmama, aşık olduğun kişiyi hayatının baş köşesine koymak, 5. Anlamlı şiir/şarkı/ sözler içinde kendini kaybetmek, 6. Sürekli onu düşünmek,onsuz yapamamak, 7. Azalarak bitmek, sonunda geri dönüp bakıldığında hüzün vermek.
UMUTSUZ SEVİYE:
1- A
2- Ş
3- K
4- Y
5- O
6- K
7 - TUR!
LÜZUMSUZ BİLGİLER
George Washington aslında kızıl saçlıydı. Peruk takmak yerine saçlarına pudra dökerdi.
TESPİTLİ YORUM
43 numara kadın ayağı mı olur ya?
Çocuğuna terlikle vurmaya kalksa çocuk beyin kanamasından ölür.
NE KADAR OLDU?
Bayhan kendisi için:
"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz, Bayhan toplumdan aforoz edilmeli," diyen Deniz Seki'ye, cezaevinden sonra sahne aldığı otele, "Kader arkadaşım Deniz ablacığım, çok geçmiş olsun.
Daha nice bayramlar senin olsun" notu yazılı bir çelenk göndereli 3 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Ev telefonundan iki kez arayan sapığa bir üçünçüsünde nazik olmayacağımı söyledim mi?
Evet. Telefonu üçüncü kaldırışımda ağız dolusu küfürü bastım mı? Evet. Babamın ''Höst lan!'' lafıyla kendime geldim mi? Evet...
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