Kadınlara ağır gelen sözler
Bu çok pahalı.
Hayır!
Ooooo bıyık bırakıyoruz demek...
Biraz kilo almışın sanki.
Benden çok sakalın var!
Sakalların batıyor!
Boyun mu kısa yoksa dizlerinin üzerinde mi duruyorsun?
Hayatım zayıflamışsın.
Ama karakter olarak!!
Nıhahaha...
Maşallah görmeyeli 3 haneli olmuşsun.
Hı? Pardon dinlemiyodum.
Aradığımı sende bulamadım maalesef!
Ya sen önceden ne kadar güzeldin...
Çok kötü olmuş bu yemek.
Bensiz hiçsin.
Kafam çok karışık.
Bu akşam dizini değil maç izleyecez!!
Bence senin psikolojik tedavi görmen lazım.
Şu yanağındakiler favori mi?
Gıdın çıkmış.
Benim için çok değerlisin, ama eski sevgilimi unutamıyorum.
Hamile reyonumuz ilerde köşede hanımefendi.
(Göbekli bir kadına)...
En yakın arkadaşın senden daha güzel.
Ne, doğumgünün müydü?
Niye söylemedin hayatım.
14 Şubat bence ticari bir şey.
Ben seni sadece arkadaşım olarak görüyorum.
Bu fotoğrafçı çok iyiymiş baksana güzel çıkmışsın...
"Kadın dediğin böyle olur" diyerek başka bir kadınla kıyaslamak.
Sen susunca daha güzelsin.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Avustralya vatandaşı Stefan Mandel geliştirdiği formül ile lotoda şimdiye kadar farklı ülkelerde 14 kez büyük ikramiye kazandı.
TESPİTLİ YORUM
En büyük hayalim: Kızıyla çıktığım için beni yanına çağırıp "kızımdan ayrılmak için kaç para istiyorsun?" diyen zengin bir babayla tanışmak...
NE KADAR OLDU?
İngiltere Başbakanı Winston Churchill Amerika ziyareti sırasında, akan trafiğin İngiltere'nin aksine sağdan olduğunu unuttuğu için sağına bakmayınca bir otomobilin çarpması sonucu iki kaburgasını kıralı 91 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Anadolu'nun ücra bir kasabasındaki işimizin uzaması nedeniyle gecelemek için gittiğimiz otele kayıt yaptırırken arkadaşım yaşlı otel sahibini biraz da kızdırabilmek için sordu: "Amca bu otel kaç yıldızlı?" diye. Yaşlı adamın Anadolu zekası kokan cevabı hala aklımda:
"Bilmem, sen karar ver. Çık balkona istediğin kadar yıldız say!"
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