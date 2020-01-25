Kolomb’un medeni durumu
ÇÜNKÜ: Kristof Kolomb evli olsaydı belki de Amerika Kıtası hiçbir zaman keşfedilmeyecekti. Çünkü o meşhur ve macera dolu seyahatın planlarını yapmak yerine karısının, ona yönelteceği aşağıdaki soruların cevaplarını vermeye çalışarak göbeğini çatlatacaktı:
1. BÖLÜM SORULARI:
Nereye gidiyorsun?
Kiminle gidiyorsun?
Niçin gidiyorsun?
Nasıl gidiyorsun?
Keşif için gidiyorum cevabına: Neyin keşfine gidiyorsun?
Niye bir tek sen gidiyorsun?
2. BÖLÜM SORULARI:
Sen dönene kadar ben ne yapacağım?
Ben de seninle gelebilir miyim?
Senin kürekçilerin var mı?
Personel listeni bana göstersene!
Peki ne zaman dönüyorsun?
Doğru söyle niçin gidiyorsun?
3. BÖLÜM SORULARI:
Sen bu seyahati bensiz planladın değil mi?
Bana cevap versene?
Bu seyahattan amacı ne?
Yoksa biriyle mi kaçıyorsun?
Senden nasıl haber alacağım?
Senin orada bir şeyler çevirmediğin ne malum?
Gemide kadın da var mı demiştin?
4. BÖLÜM SORULARI:
Ben hala neyin keşfin olduğunu anlayamadım?
Senden başka keşif yapacak yok mu?
Sen zaten her zaman böyle yapıyorsun!
Sen kendini bana karşı ön plana çıkartıyorsun!
Ben anlamıyorum keşfedilecek başka bir şey daha kaldı mı ki?
Benim kırık kalbimi niye keşfetmiyorsun?
5. BÖLÜM SORULARI:
Onu bunu bilmem ben de seninle geleceğim!
Yalnız annemler seyahattan dönene kadar bir ay beklemen lazım!
Neden?
Çünkü onların da gelmelerini istiyorum!
nnemler bugüne kadar hiçbir yeri keşfetmediler!
LÜZUMSUZ BİLGİLER
MGM kostümcüleri Oz Büyücüsü'ndeki Profesör Marvel için, pejmürde görünmesi amacıyla bir ikinci el dükkandan ceket aldı.
Fakat bu ceketin aynı zamanda Oz'un yazarı L. Frank Baum'a ait olduğunu bilmiyorlardı.
TESPİTLİ YORUM
Adam yatağa bir geçmiş, 2 dakika sonra uyumuş. Oğlum senin hiç mi derdin yok?
Hayalde mi kurmuyosun?
Ne çeşit bi yaratıksın?
NE KADAR OLDU?
10 Suriyeli mülteci Ukraynalı voleybol takımı kılığında Yunanistan'dan İsviçre'ye gitmeye çalışırken havalanında yakalanalı 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
"Kaskın nerede?" diye soran yurdum polisine, "Beremi taktım merak etmeyin, hiç üşümüyorum memur bey" diye cevap verirsen, "Bu da içinizi ısıtır, buyurun" diye ceza makbuzunu alırsın.
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