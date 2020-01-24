Erkeklerin gitmesi gereken kurslar
Tuvalet kağıdı rulosu takıldığı yerde kendini yeniler mi? (Yuvarlak masa tartışması)
Klozet kapağını kaldırıp duvara ve su borusuna sıçratmadan işemek mümkün mü? (Grup çalışması)
Kirli sepetiyle yerdeki halı/döşeme arasındaki temel farklar. (Resim ve grafiklerle açıklama)
Tabak-çanak, yemekten sonra kendi kendine lavaboya veya bulaşık makinesine uçarak gidebilir mi? (Video ile açıklama)
Kimlik kaybı:
Uzaktan kumandayı bir parçanız olmaktan kurtarmak. (Destek hattı ve yardımlaşma grupları)
Aranan şeyleri bulmayı öğrenmek, höykürerek evin altını üstüne getirmek yerine doğru yere bakarak başlamayı öğrenmek.
(Açık forum)
Eşinize çiçek getirmek sağlığınıza zararlı değildir.
(Grafik ve ses kaydıyla açıklama)
Normal insanlar kaybolduklarında yolu sorarlar. (Gerçek yaşam itirafları)
Kadın park etmeye çalışırken sessizce oturmak genetik açıdan imkânsız mı? (Araba kullanma simülasyonu)
Hayat dersleri: Anne ve eş arasındaki temel farklar.
(Sınıfta canlandırma)
Nasıl ideal bir 'alışveriş arkadaşı' olunur? (Gevşeme, nefes egzersizleri, meditasyon ve nefes alma teknikleri)
Bunamayla nasıl savaşılır? Doğum günleri, yıl dönümleri ve diğer önemli günler unutulduğunda nasıl özür dilenir? (Beyin şoku ve gerekirse operasyon)
LÜZUMSUZ BİLGİLER
1930'larda Detroit'te dikkatsiz genç bir anne Joseph Figlock isimli bir adama çok şey borçlu.
Figlock sokakta yürürken yüksekçe bir pencereden düşen bebek tam onun kucağına geldi.
Ne adam ne de bebek yaralandı. Fakat sadece bir yıl sonra, yine Figlock sadece sokaktan geçiyorken aynı bebek yine aynı şekilde kucağına düştü. Ve yine ikisi de zarar görmedi.
TESPİTLİ YORUM
WhatsApp'ta görüldüğü son saat size son yazdığı saat ise o kişiyi sevin, alın kavanozda saklayın, ne bilim bir şey yapın.
NE KADAR OLDU?
İstanbul'da çalarak sattıkları bir otomobile GPS cihazı ile yeniden çalan hırsızlık çetesi çökertileli 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Bir alkış da kapıyı açıp dışarı kaçarken merdivende yakaladığım ve "Annen nerede?" diye sorduğumda "İçeride, beni uyutuyor" yanıtını veren yeğenime ve ayağında yastıkla yerde uyuyakalan ablama gelsin...
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