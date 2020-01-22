Burçların cevap verme süresi
Meşgul. Başağın her zaman bir uğraşı vardır.
KOÇ: 15-60 SANİYE
Kızgın. Bir koç yapısı gereği her zaman aksidir.
TERAZİ: 5-15 DAKİKA
Her şey olabilir.
Duygularını kontrol edememek terazinin en büyük sorunu.
KOVA: 30 DAKİKA-4 SAAT
Unuttu. Balık hafızalı bu kovalar.
AKREP: 5 DAKİKA-12 SAAT
Sinirlendi. Kim bilir ne yazıldı da melek gibi insanı öfkelendirdiniz.
ASLAN: 15 DAKİKA-3 SAAT
Yazıyor... Bir aslanın her zaman konuşacak birileri ve söyleyecek bir şeyleri vardır.
BALIK: 15 SANİYE-1 DAKİKA
Kararsız. Gönderse mi göndermese mi?
OĞLAK: 1–2 SAAT
İstemiyor. Hiçbir şey bir oğlağın keyfinden daha değerli değildir.
YENGEÇ: 5-15 DAKİKA
Kaybetti. Bırak artık şu "dağınıklık benim serseri serbest stilimdir" ayaklarını.
YAY: 15 SANİYE YA DA ASLA
Bir şeyler izliyor. Diziler, filmler hatta kedi videoları bile yaydan sorulur.
İKİZLER: 5-15 SANİYE YA DA ASLA
Konuşuyor. Aman canım ikizlerin gevezeliğini bilmeyen mi var?
BOĞA: 3-6 SAAT
Yiyor. Çünkü o her zaman aç.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Yeryüzünde en çok dil konuşulan ülke Papua Yeni Gine'dir. Tam 830 dil konuşulmaktadır.
TESPİTLİ YORUM
İlla hayattan bir ders çıkarılacaksa Matematiği çıkaralım herkes kurtulsun.
NE KADAR OLDU?
İstanbul'da uyanık bir vatandaş Doğalgaz sayacına bal dökerek doğalgazın ölçümünü yapan diskin dönüş hızını yavaşlatalı 12 YIL OLDU
FACEBAK DUVARI
Tuvaletten 1.100 gram eksik çıktığımı bilirim.
Seni mi içimden atamayacağım
AlkışlıYorum
Kızımın cep telefonunu, yakın gözlüklerini takmış büyük bir dikkat ve ciddiyetle inceleyen 72 yaşındaki annemden, gülümsemeyi bile unuttuğum son günlerde beni kahkahaya boğan cümle:
"Bana bak, bu galiba garsonlarla fingirdiyor.
Baksana bu telefonda "menü" yazıyor".
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