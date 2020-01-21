Klasik film klişeleri
Her zaman, olması gereken seviyenin üstündeki soruları cevaplayan bir dahi vardır.
Kurban, elinde fırsat varken peşinde olan katili öldürmek yerine saçma sapan eylemlerde bulunur ve polisler her zaman film/dizinin sonunda gelir.
Elinde makineli tüfek olan kötü adam; çatışma anında tek tük adam vururken iyi adam, elinde kurusıkı olsa da birilerini mutlaka öldürür.
Yıllarca sürecek eğitimlerden geçerek edineceği özelliklere sahip olan sıradan bir polis mutlaka vardır.
Mahkemelere son anda gelen bir görgü tanığı...
Tek bir kurşunla veya gerçekleşen kazayla birlikte tüm arabalar patlar.
Başrolün hayatını değiştiren engelli bir karakter...
Karakterlerin, kör düğüm olmuş olay örgüsünü birbirleriyle konuşarak çat diye çözmesi...
Saatlerce film/dizinin kötü karakterinin arkasından koşup 5 dakikadan az bir sürede hemencecik öldürülmesi...
Her filmin içinde mutlaka aşk olması gerekiyormuş gibi davranılması...
Nikah kıyılırken düğünü basan esas aşık...
Gözlük takınca dünyanın en çirkin insanı olarak görülen kadınların güzelleşmesi için işleme gözlüklerinden başlanması ve bir anda seksi birine dönüşmesi...
Aynı iş yerinde çalışan kişilerin birbirine karşı duygusal olarak bir şeyler hissetmesi.
Başrolün gideceği yerin önünde direkt olarak park yeri bulması...
Ve bir anda beliren taksiler var bir de...
Asla ölmeyen başrollerin, öyleymiş gibi gösterilip tekrar geri gelmesi... reddit.com
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Sinema tarihimizin unutulmaz oyuncusu Kemal Sunal, 54 yaşındayken hazırladığı "TV ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü" konulu bitirme tezi ile üniversite mezunu olmaya hak kazandı.
Rahmetli sanatçı mezuniyet konuşmasındaysa "Baktım kimse beni araştırmayacak, bari ben kendimi araştırayım dedim" diyerek yine herkesi güldürmeyi başarmıştı.
TESPİTLİ YORUM
Koklayarak öpüyor diye romantik olduğunu düşündüğünüz erkekler, çamaşır sepetine atmadan önce çoraplarını da kokluyor.
Haberiniz olsun.
NE KADAR OLDU?
İngiltere Kraliçesi II.Elizabeth sağlığı yerinde olmasına rağmen kendi cenaze hazırlıklarını planlayıp provalarına başlayalı 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Bir gün sabahın köründe otobanda gidiyoruz. Emniyet şeridinde iki tane at koşturuyor, arkasında da bin tane ekip otosu aynen şu anonsu yapıyor:
"Düüürrşşşttt düüüürrrrşşşştt"
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Erkeklerin kilo derdi 20 Ocak 2020, Pazartesi HİÇBİR sorun teşkil etmeyecek eylemdir. Bir kadına "Kilo almışsın" demek eyleminin aksine, erkeğe "Kilo almışsın"...
- Paranoyak aktiviteler 19 Ocak 2020, Pazar Paranoyak, Yunanca'da akıl dışı anlamına gelmektedir. Diğer bir adı sanrısal bozukluktur. Ender görülen psikotik...
- Öpücüklerin anlamı 18 Ocak 2020, Cumartesi Bir öpücüğün ruhlarımızın ifadesi olduğu söylenir, bu yüzden seçim yapmak için çok fazla seçenek vardır. İşte farklı...
- Siz de internet bağımlısı mısınız? 17 Ocak 2020, Cuma NEREDEYSE son 10 yılda teknolojide yaşanan büyük değişiklikler hayatımızın her alanını etkiledi. Yaşamımızı büyük...
- KİT (Kadın İstihbarat Teşkilatı) 16 Ocak 2020, Perşembe Biz erkekler zavallı canlılarız. Bunu her fırsatta dile getirirken bir bildiğim var herhalde. Neden mi? Hayatımızı...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.