Erkeklerin kilo derdi
Bir kadına "Kilo almışsın" demek eyleminin aksine, erkeğe "Kilo almışsın" dediğinizde, o bu ifadenin altında hiçbir art niyet aramaksızın "Efendim işte bir sene önce spor yapınca kas yapmıştım da, sonra sporu bıraktım o kaslar yağ yaptı da, sonra yağ olan kiloları vermeye çalıştım olmadı da, vs.." minvalinde, "naber, nasılsına" cevap verir gibi karşılık verir.
Mesela bana dediklerinde "Hade ya? O kadar belli oluyo mu? Ahaha yaptık biraz, eritiriz yaa acelesi yok, ahaha, ee sen neler yapıyosun" gibisinden bir tepkiyle yüzde 100 karşılaşacağınız olay.
Kesinlikle hiçbir sorun olmaz, art niyet aranmaz.
Şimdi nötr karşılanıyor ama eskiden olsa zenginlik işareti olduğu için çok iyi karşılanırmış.
Erkek egemen toplumda eskiden şişmanlık hem asalet hem de zenginlik göstergesi sayılırmış.
Hem bizde, hem batıda, hem de doğuda böyleymiş.
Niye? Çünkü para demek, yemek demek anlamına geliyormuş. Etin yağlısının makbul olması gibiymiş.
Sağlıklı da sayılırmış.
Hatta zayıf insanlara "zekat keçisi" denirmiş. Böyleyken böyleymiş.
- Lütfi kilo almışsın.
- He ya, evet aldım biraz.
- Lütfi kilo almışsın.
- Çok yedim çook.
- Lütfi kilo almışsın.
- Hadi canım yok ya, çok su içtim şişti.
- Lütfi kilo almışsın.
- Sen ne diyorsun? Bu vermiş halim.
- Lütfi kilo almışsın.
- Evet ya spora başlıycam.
- Lütfi kilo almışsın.
- Baklava yaptım bak.
Ama içinde hehehe.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Baonthropy, yani kendini büyükbaş hayvan sanma hastalığı.
Allah kimseye göstermesin.
Kadınlar artık kocalarınıza öküz deyip durmayın, sonra bu hastalığa yakalanabilirler.
Ne demişler 'Bir şeyi 40 kere söylersen oluyormuş.'
TESPİTLİ YORUM
Bir şeyi herkese tek tek anlatmaya üşeniyorsan, sadece birine anlatıp "Bak kimseye söyleme" demen yeterli.
Uluslararası basına bile çıkar.
NE KADAR OLDU?
Esenyurt'ta intiher etmek için köprüye çıkan bir vatandaş kendisine bağıran şoförle kavga etmek için intihardan vazgeçeli 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Sabah traş olduktan sonra yüzünü bolca kolonyalayıp, elmacık kemiğinin oradaki çıkmış tüyleri fark edip, çakmakla onları yakmaya çalıştıktan sonra yüzü alev alan tertibime gelsin.
Zor söndürdük..
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