Paranoyak aktiviteler
Diğer bir adı sanrısal bozukluktur. Ender görülen psikotik bir bozukluktur.
Fakat sevgililer arasında yaşanan sıkça bir olaydır. Ya eski sevgilinin yaşattığı psikonevroz ya da ufak bir güven kaybının yaşattığı çığ kütlesidir.
En çok görülen vaka ise okuyunca size bir yerden tanıdık gelecektir:
Telefon çalar:
-Kim arıyor?
-Arkadaşım.
-Arkadaşın kim?
Telefon açılır ve konuşulur.
-Kim arkadaşın?
-Ayşe.
-Ayşe kim.....?
Bu diyalog bitmek bilmez bir şekilde devam eder.
Böyleleri, ilişkinin temellerini alttan alttan oyan sevgilidir.
Terk edileceğini hissettiğinde kısa süreli olarak süt dökmüş kediye dönüşür. Ama biraz zaman geçtikten sonra özüne döner ve insanı çileden çıkartmaya kaldığı yerden devam eder. Çıkardığı kavgalarda sığınağı; 'Ama ben seni çok seviyorum ve çok kıskanıyorum, ne yapabilirim söyler misin'dir ki, ilk zamanlarda bu 'E peki madem tamam'larla geçiştirilebilse de belli bir zaman sonra can sıkıcı olur ve çekilmez hale gelir.
Bu durumda konuşmak kafi gelmez. Herhangi bir şekilde olayı düzeltebilme imkanı olmayacağından bence çıkmaza girilir.
Böyle sevgililer kişiyi hasta edebilecek güce sahiptir. Bir bakmışsınız, siz de bu hastalığa yakalanmış olabilirsiniz.
Etrafta bildiğiniz kendi kendine dolaşan bir insan ve sürekli hesapta kitapta olan kişi olursunuz. Böyle durumlarda en çok dikkat edilen şey ise facebook ve twitter iletileri...
Yazdığınız şeye dikkat etmelisiniz. Hemen kendine yorabilir o anda sizin için tehlike çanları çalabilir. Telefon bu konunun en çok kullanılan malzemesi.
Telefon rehberi gizlice kontrol edilir. Kız isimleri varsa çaktırmadan aranır.
Onu bile geçtim, duymamış olduğu erkek isimleri bile kontrol edilir.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Martin Luther King, yargılandığı mahkemeye "İnsanları kandırıyorsunuz, cehennem ile korkuyor, para karşılığında cenneti satıyorsunuz.
Cehennemi neden satmıyorsunuz?" şeklinde sorunca cehenneme kimsenin talip olmayacağı için satılmadığı cevabını aldı. Daha sonra ise Martin Luther King cehenneme talip oldu ve tamamını satın aldı. Mahkeme çıkışında ise "cehennemin tamamı artık benim. Oraya hiç kimseyi almayacağım. cennetti satın almanıza gerek yok" diyerek King soyadını hakettiğini kanıtladı.
TESPİTLİ YORUM
Birileri sana "Sen çok değiştin, eskisi gibi değilsin" gibi cümleler kullanıyorsa, bu demek oluyor ki seni eskisi gibi kullanamıyor.
NE KADAR OLDU?
ABD'de 'Fight Club' filmi hakkında makale yazması gereken üniversite öğrencisi, ödevini sadece "Dövüş Kulübü'nün ilk kuralı Dövüş Kulübü hakkında konuşmamaktır" yazarak teslim edeli, öğretmeni de "Böyle bir şeyi başka hocalarında deneme" diyerek genç kıza tam not vereli 12 YIL OLDU
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