KİT (Kadın İstihbarat Teşkilatı)
Neden mi? Hayatımızı basit neden-sonuç denklemleri üzerine kurarız.
Amma velakin işte kadın milleti zeki, kadın milleti kurnaz. Erkekler olarak korkunç, acımasız, vahşi bir kadın istihbarat şebekesiyle karşı karşıyayız.
Düşünün yeni bir ilişkiye başlıyorsunuz, her şey iyi giderken kadın birden ortalardan kayboluyor ya da triplere bağlıyor. Siz bunu mantık çerçevesi içerisinde bir yere oturtamıyorsunuz, kafanızda kuruyorsunuz.
Acaba ters bir şey mi dedim, bir hareketime mi uyuz oldu vs vs.. diye düşünüyorsunuz. İşte onun sebebi bu istihbarat çalışması.
Siz heyecanlı heyecanlı ilişkiye devam ederken, kadın alttan alta sizin hakkınızda bilgi topluyor.
Kiminle çıkmış, neden ayrılmış, kimlerle sevişmiş, aldatmış mı, kadınlara ne yalanlar söylüyor, romantik mi, öküz mü, tripli mi şecerenizi çıkarıyor.
Sen daha kullandığı çantanın markasını yeni öğrenmişken, o senin ilkokulda çıktığın kızın mezun olduğu üniversiteyi öğrenmiş oluyor. Kadın dayanışması işte. Biz kıskançlık yapıp helalimizi en yakın kankamızdan bile kıskanırken, onlar müthiş bir dayanışmayla gelmişini geçmişini ortaya çıkarıyor.
Elimizde su tabancalarıyla bir grup düşmana karşı savaşmaya çalışıyoruz.
Ya işte böyleyken böyle, MOSSAD bu konuda çok yemiş.
LÜZUMSUZ BİLGİLER
Ölü ya da diri, Fransa'ya gidebilmek için herkesin pasaporta ihtiyacı var!
Firavun 2.Ramses'in bedenini restorasyon amacıyla Fransa'ya götürebilmek için Mısır hükümeti Firavun'a pasaport çıkartmak zorunda kaldı!
İşin daha da ilginci, Ramses'in bedenini taşıyan uçak Paris'e indiğinde törenlerle karşılandı.
TESPİTLİ YORUM
Timsahı çanta yapan kadın, erkeğe ne yapmaz ki?
NE KADAR OLDU?
Niğde'de bir kişi, paralı poşet kampanyasını protesto amacıyla markete eşekle gelince 4 bin liralık ceza yiyeli 1 YIL OLDU
AlkışlıYorum
Bir alkış da Teoman ve Göksel'in Taş Bebek şarkısındaki "Boşver kılıfımı boşver" sözünü "Boşver kılı mılı boşver" anlayan ve ardından "Ay millet iyice saçmaladı artık, kızlarda gizli saklı kalmadı, kıl tüy her şey ortada şarkı bile yaptılar baksana" diyen canım anneme gelsin.
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